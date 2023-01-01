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Альтернативи - Scoop.it

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати ефективність і виявляти впливових осіб. BuzzSumo підтримує стратегії понад 500 тис. маркетологів і...

Blogely

Blogely

blogely.com

Blogely — це всебічні дослідження, безперебійний досвід написання, всеохоплююча організація повного вмісту, проста пошукова оптимізація на сторінці для нетехніків, зручний доступ до сканера плагіату та, звичайно, легка публікація на CMS (WordPress, Ghost, Medium, тощо) платформи. Це допомагає блогер...

Tagbox

Tagbox

taggbox.com

Taggbox is the ultimate UGC platform for marketers and business owners. We help you effectively use the power of user-generated content(UGC) for bringing the human touch to your marketing. Taggbox Widget, as a global leader in the digital space, helps you collect, curate, and present the best UGC fr...

SpidWit

SpidWit

spidwit.com

Spidwit знаходить і впорядковує вміст в Інтернеті. Він шукає серед тисяч найкращих сайтів, щоб надати галузеві високоякісні новини, відео, зображення та цитати, заощаджуючи час та енергію.

Re4m

Re4m

re4m.io

Re4m — це хмарна креативна платформа, яка дозволяє командам брендів, дизайнерам і місцевим маркетологам планувати, створювати та публікувати надихаючий, ефективний контент і креативні кампанії в масштабі. Створений командою досвідчених маркетологів, Re4m спрощує відключені та громіздкі творчі процес...

EasyContent

EasyContent

easycontent.io

EasyContent допомагає підвищити продуктивність вашої команди контенту за допомогою автоматизованих робочих процесів, керування затвердженням, співпраці в режимі реального часу, сповіщень і звітів.

Fugo

Fugo

fugo.ai

Fugo — це інтелектуальне хмарне програмне забезпечення для керування вмістом Digital Signage (CMS), яке дає змогу компаніям будь-якого розміру легко дистанційно керувати вмістом для малих і великих екранних мереж. Завдяки сучасному та зручному інтерфейсу користувача легко керувати 1 або 100 екранами...

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO перетворює ваші PDF-файли, презентації, відео та інший вміст в інтерактивний веб-інтерфейс із миттєвим брендингом, аналітикою тощо

UpContent

UpContent

upcontent.com

UpContent допомагає користувачам зміцнити довіру своєї аудиторії шляхом виявлення, співпраці та розповсюдження підібраного вмісту на різноманітних платформах.

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