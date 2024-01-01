Science Exchange

Працюйте з постачальниками швидше, скорочуйте витрати та стимулюйте інновації. Ми змінили принципи роботи медико-біологічних компаній із постачальниками. Представляємо першу в історії платформу для команд досліджень і розробок для гармонізації закупівель, керування постачальниками та обробки платежів. Наукова біржа забезпечує аутсорсинг досліджень і розробок для провідних світових компаній, що займаються науками про життя. Наш ринок надає науковцям доступ до потрібних їм інновацій і досліджень, а наша платформа повністю автоматизує аутсорсинг досліджень і розробок від джерела до оплати, щоб науковці могли зосередитися на тому, що вони люблять, — на науці.

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