Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SciAstra» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

SciAstra — це новаторська платформа в Індії, яка допомагає студентам, які прагнуть продовжити наукову та дослідницьку кар’єру. SciAstra — це пристрасть до науки, виховання глибокої вдячності за дослідження, культивування наукового мислення та виховання навичок критичного мислення в учнів. SciAstra була створена колишніми вченими-дослідниками з місією направляти наступне покоління, оскільки не було платформи для допомоги студентам.

Вебсайт: sciastra.com

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