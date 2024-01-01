SciAstra

SciAstra

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Вебсайт: sciastra.com

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SciAstra — це новаторська платформа в Індії, яка допомагає студентам, які прагнуть продовжити наукову та дослідницьку кар’єру. SciAstra — це пристрасть до науки, виховання глибокої вдячності за дослідження, культивування наукового мислення та виховання навичок критичного мислення в учнів. SciAstra була створена колишніми вченими-дослідниками з місією направляти наступне покоління, оскільки не було платформи для допомоги студентам.

Вебсайт: sciastra.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SciAstra». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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