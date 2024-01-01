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Schools Week — це провідна цифрова газета, яка пропонує поглиблену освітню журналістику, що займається розслідуваннями, сповнена рішучості позбутися галасу та пояснити факти. Отримуйте останні шкільні та освітні новини, розслідування, експертні колонки, рецензії на книги, пояснення досліджень і політичні документи для Англії.

Вебсайт: schoolsweek.co.uk

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