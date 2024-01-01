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Трансформуйте свій процес відвідування: спростіть, убезпечте та досягніть успіху за допомогою SchoolDay.Ai! Ласкаво просимо до SchoolDay.Ai, революційного додатка, який переосмислює вчителя та підрахунок відвідуваності школи. Ми розуміємо труднощі викладачів із традиційними методами відвідування – неточності, неефективність і високий ризик людської помилки. Ось чому ми розробили рішення, яке спрощує це життєво важливе завдання, забезпечуючи точність і ефективність у вас під рукою.

Вебсайт: schoolday.ai

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