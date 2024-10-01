Альтернативи - Scenery
VEED
veed.io
VEED — це універсальна платформа для компаній, які хочуть масштабувати виробництво відео. Клієнти з понад 200 країн у сфері маркетингу, продажів, L&D і соціальних медіа створюють відео у 30 разів швидше, ніж будь-коли раніше. VEED дає владу вашій команді, щоб: * Записуйте якісний вміст * Легко реда...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — це платформа для розміщення, обміну та надання послуг відео зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Vimeo працює без реклами, а натомість отримує дохід, надаючи плани передплати для виробників відеовмісту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SaaS) із інструментами для створення, редагуван...
Loom
loom.com
Loom — це провідна платформа відеозв’язку для асинхронної роботи. Створений для простоти та швидкості, ви можете записувати, ділитися та взаємодіяти з відео, щоб просувати роботу вперед, незалежно від того, перебуваєте ви за робочим столом чи в дорозі. Понад 21 мільйон людей у 200 000 компаній вик...
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside — це ваша онлайн-студія для високоякісних записів і блискавичного монтажу. Він працює на основі штучного інтелекту, але створений для людських розмов, тому все, від подкастів до відеомаркетингу, захоплюється ідеальним відео 4K і кришталево чистим звуком, незалежно від того, де ви перебуває...
Descript
descript.com
Descript — це новий вид відеоредактора, який такий же простий, як документ. Функції Descript на базі ШІ та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс підживлюють канали YouTube і TikTok, найпопулярніші подкасти та компанії, які використовують відео для маркетингу, продажів, внутрішнього навчання та співпраці. ...
Screenapp
screenapp.io
Онлайн-запис екрану З легкістю записуйте свій екран, транскрибуйте, узагальнюйте відео та робіть нотатки своїх зустрічей і робочих процесів за допомогою штучного інтелекту, щоб поділитися ними зі своєю командою.
Tango
tango.us
Tango — це найпростіша для налаштування та використання цифрова платформа. Ви робите покрокові інструкції з навчання програмному забезпеченню та спливаючі підказки за лічені хвилини, просто клацаючи через процес. Ваші співробітники контролюють процес за допомогою інструкцій, вбудованих у ваші бізне...
Scribe
scribehow.com
Scribe — це інструмент на основі штучного інтелекту, який перетворює будь-який процес на покроковий візуальний посібник. Використовуючи записувач Scribe під час роботи над процесом, інструмент автоматично генерує інструкції зі знімками екрана, інструкціями та натисканнями. Інтерфейс продукту дозвол...
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — це платформа для створення аудіо та відео на основі штучного інтелекту, яка допомагає професійним подкастерам і аматорам легко створювати, редагувати та поширювати подкасти високої якості. Платформа надає користувачам набір інструментів для запису та редагування аудіо та відео та створе...
Zight
zight.com
Zight — це відзначене нагородами рішення з найвищим рейтингом із спільнотою понад 4 мільйони користувачів, які знаходять свободу завдяки візуальному асинхронному спілкуванню. Zight масштабується разом з вами, простий у використанні та усуває потребу використовувати різні програми для скріншотів, GIF...
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустріче...
Droplr
droplr.com
Виконуйте роботу швидше. Миттєво робіть знімки та записи екрана: вони зберігаються в хмарі з посиланням, яким ви можете поділитися будь-ким і будь-де.
Markup Hero
markuphero.com
Markup Hero — це потужна безкоштовна програма для створення та обміну знімками екрана, а також додавання приміток до зображень, PDF-файлів і веб-сайтів. Створено для Mac, Windows, Linux і вашого веб-браузера.
Wistia
wistia.com
Wistia — це повна відеомаркетингова платформа, яка допомагає командам створювати, розміщувати, продавати та вимірювати свої відео та вебінари — все в одному місці. З Wistia ви можете легко створювати професійні відео, проводити вебінари, збирати та надсилати потенційних клієнтів на свою платформу ав...
Berrycast
berrycast.com
Відкрийте для себе Berrycast, програму для запису екрану, яка покращить ваше спілкування. Найближче до особистого пояснення ви знайдете в Інтернеті.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa — це універсальна платформа для розміщення відео та зображень, призначена для маркетологів, творців вмісту та онлайн-викладачів для розміщення, керування та обміну мультимедійним вмістом, а не просто відео. Завдяки широкому спектру наших продуктів, таких як відеохостинг, вбудовані галереї, і...
Screencastify
screencastify.com
Screencastify – це провідний реєстратор екрана для Chrome. Установіть розширення, щоб записувати, редагувати та ділитися відео за лічені секунди. Створюйте відеозавдання, тренінги та навчальні посібники та зробіть ділове спілкування швидшим.
Piktostory
piktochart.com
Легко перетворюйте одне відео на кілька частин вмісту. Ваш час цінний. Не витрачайте гроші на кадрове редагування відео. Легко перепрофілюйте свої вебінари, записи Zoom, віртуальні події тощо в коротші кліпи за допомогою Piktostory. Тепер ви можете зосередитися на найважливішому – залученні аудиторі...
Vowel
vowel.com
Vowel — це інструмент для відеоконференцій і зустрічей на базі ШІ. Завдяки підведенню підсумків зустрічей на основі штучного інтелекту Vowel робить кожну зустріч більш інклюзивною та корисною, завдяки простому, безпечному та надійному досвіду. Проводьте, записуйте, транскрибуйте, кліпуйте, шукайте т...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — відеоінструмент, створений для віртуальних продажів. Це дозволяє легко записувати та надсилати відеоролики, які додають індивідуальності на всіх етапах циклу продажу – від пошуку потенційних клієнтів до пропозицій. Завдяки потужній відеоаналітиці та інтеграції Vidyard довіряють тисячі кома...
Guidde
guidde.com
Чарівним чином створюйте приголомшливі SOP за допомогою ШІ. Guidde — це генеративна платформа ШІ для бізнесу, яка допомагає вашій команді створювати відеодокументацію в 11 разів швидше. Guidde дозволяє миттєво знімати покрокові відео та документи для будь-кого.
Claap
claap.io
Claap — це універсальний відеоробочий простір, який поєднує в одному місці запис екрана, запис нарад і відео-вікі. З Claap ви можете: - Замінити наступну зустріч коротким відео. Швидше отримуйте відгуки за допомогою анотацій, ланцюжків і відеовідповідей - Записуйте свої зустрічі з основними моментам...
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal (раніше Screencast-O-Matic) надає інтуїтивно зрозумілі, ефективні програмні інструменти та послуги для спільного створення та обміну відео, якими легко користуватися кожен, включаючи записувач екрана, знімок екрана, відеоредактор і відеохостингу. Місія ScreenPal полягає в тому, щоб запроп...
wrap
wrap.so
З легкістю створюйте красиві знімки екрана, якими можна ділитися. Wrap — це потужний інструмент для брендів, який дозволяє створювати та редагувати зображення для соціальних мереж, розробки продуктів, презентацій тощо.
Floik
floik.com
Floik — це комплексне рішення для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, таких як покрокові посібники, відео з поясненнями та демонстраційні ролики, які можна натиснути. Інструмент розроблений, щоб допомогти командам SaaS забезпечити бездоганний досвід покупців і надати своєму продукту уваг...
VideoSends
videosends.com
Користувачі VideoSends можуть записувати певну вкладку, програму або весь екран. Інструмент також пропонує інші функції, такі як власне брендування, мініатюри, параметри вставлення тощо. Користувач може оповідати під час запису відео, увімкнути веб-камеру, включити свої обличчя у відео або записуват...
WowTo
wowto.ai
WowTo — це всебічне програмне забезпечення для бази знань про відео, яке дозволяє користувачам створювати та розміщувати бібліотеки відео для різноманітних цілей, наприклад для підтримки, навчання та освітнього вмісту. Його набір інструментів включає програму для створення відео, спеціально створен...
Canvid
canvid.com
Запис екрану наступного покоління на основі штучного інтелекту. Знімайте, покращуйте та діліться записами екрану професійного рівня з мінімальними зусиллями! Записуйте весь екран, окремі вікна або навіть мобільний вміст (незабаром). CANVID — це настільна програма, яка ідеально підходить для тих, ком...
Consensus
goconsensus.com
Consensus — це інтелектуальна демонстраційна платформа автоматизації, яка використовується провідними світовими компаніями для масштабування попередніх продажів, розширення команд продажів і покращення досвіду покупки. Команди передпродажних і технічних відділів продажів автоматизують повторювані де...
Tourial
tourial.com
Tourial дає змогу командам виходу на ринок створювати інтерактивні демонстрації та демонстраційні центри — і розповсюджувати їх де завгодно. Демо-центри дають вам можливість навчати своїх покупців швидше та краще, ніж будь-коли — від самого верху воронки до кінця. Це персоналізований центр вмісту, д...