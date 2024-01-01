Scene One

Scene One

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: sceneone.app

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Scene One» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Scene One — онлайн-програма для написання романів і книг. Він має простий, інтуїтивно зрозумілий текстовий редактор і керує всіма вашими сценами та проектами. Програмне забезпечення працює на різних пристроях, включаючи настільні комп’ютери, ноутбуки, планшети та телефони, дозволяючи користувачам плавно перемикатися між пристроями. Він працює у веб-браузері, не потребуючи додаткового встановлення на вашому пристрої. Усі ваші слова надійно зберігаються в хмарі, що забезпечує доступ з будь-якого місця. Scene One пропонує кілька інструментів для написання книг, включаючи лічильник слів для відстеження прогресу та встановлення цілей написання, а також AI Writing Assistant, який допомагає користувачам писати швидше та чіткіше. Крім того, він надає спеціальну вікі-функцію для побудови світу, де користувачі можуть створювати детальні профілі для своїх сюжетних персонажів, предметів, місць і відстежувати кожне згадування цих елементів історії. Інші важливі функції включають можливість компілювати та експортувати рукописи у форматі PDF або DocX, планувати історію та керувати переглядом за допомогою програми Save the Cat! Beat Sheet Manager» і «Revision Board», які допомагають користувачам відстежувати свої примітки та нагадування щодо цілих рукописів або окремих сцен.

Вебсайт: sceneone.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Scene One». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Keyboard Counter

Keyboard Counter

keyboardcounter.net

novelistAI

novelistAI

novelistai.com

Adwrite

Adwrite

aigcdeep.com

Custom Story Creator

Custom Story Creator

customstorycreator.com

Wordvice AI

Wordvice AI

wordvice.ai

Version Story

Version Story

versionstory.com

Tiddlyhost

Tiddlyhost

tiddlyhost.com

Lex

Lex

lex.page

SchoolAI

SchoolAI

schoolai.co

accessiBe

accessiBe

accessibe.com

LivingWriter

LivingWriter

livingwriter.com

Sofanovel

Sofanovel

sofanovel.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності