Scene One — онлайн-програма для написання романів і книг. Він має простий, інтуїтивно зрозумілий текстовий редактор і керує всіма вашими сценами та проектами. Програмне забезпечення працює на різних пристроях, включаючи настільні комп’ютери, ноутбуки, планшети та телефони, дозволяючи користувачам плавно перемикатися між пристроями. Він працює у веб-браузері, не потребуючи додаткового встановлення на вашому пристрої. Усі ваші слова надійно зберігаються в хмарі, що забезпечує доступ з будь-якого місця. Scene One пропонує кілька інструментів для написання книг, включаючи лічильник слів для відстеження прогресу та встановлення цілей написання, а також AI Writing Assistant, який допомагає користувачам писати швидше та чіткіше. Крім того, він надає спеціальну вікі-функцію для побудови світу, де користувачі можуть створювати детальні профілі для своїх сюжетних персонажів, предметів, місць і відстежувати кожне згадування цих елементів історії. Інші важливі функції включають можливість компілювати та експортувати рукописи у форматі PDF або DocX, планувати історію та керувати переглядом за допомогою програми Save the Cat! Beat Sheet Manager» і «Revision Board», які допомагають користувачам відстежувати свої примітки та нагадування щодо цілих рукописів або окремих сцен.

Вебсайт: sceneone.app

