Scarlett Panda — це програма, призначена в основному для створення персоналізованих коротких історій і навчального контенту для дітей. Інструмент використовує штучний інтелект для створення налаштованих оповідей із вибраними іменами, зовнішністю та всесвітами персонажів. Програма розроблена, щоб допомогти дітям залучити до читання, розширити свій словниковий запас і розвивати творчі здібності, візуалізуючи себе та свої інтереси в різноманітних сюжетних середовищах. Окрім миттєвого створення історій, він пропонує заплановані історії, доповнені високоякісними зображеннями. Додаткові функції програми включають персоналізовані медитації, навчальні пригоди та колискові. Створені історії можна використовувати безпосередньо в додатку або їх можна перетворити на збірники оповідань у великому форматі для цифрового перегляду чи друку. Інструмент дозволяє персоналізувати до чотирьох символів, безліч зображень, персоналізовані нотатки та підтримує 74 мови. Рівень на основі підписки відкриває доступ до розширеніших функцій

Вебсайт: scarlettpanda.com

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