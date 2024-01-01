ScanFlow — це інструмент сканування штучного інтелекту, розроблений для інтелектуальних пристроїв, який забезпечує збір даних і автоматизацію робочого процесу. Він пропонує ряд функцій для аналізу в реальному часі та ефективності робочого процесу. Інструмент містить різні можливості сканування, як-от сканування тексту, сканування штрих-коду/QR-коду, сканування посвідчення особи, сканування боковини шини, сканування VIN та сканування номера компонента. За допомогою сканування тексту користувачі можуть сканувати буквено-цифрові комбінації тексту за один раз. Функція сканування штрих-коду/QR-коду дозволяє високопродуктивне сканування штрих-коду на будь-якому інтелектуальному пристрої, тоді як функція сканування ідентифікатора дозволяє витягувати дані в режимі реального часу з документів, що посвідчують особу клієнтів, таких як паспорти, посвідчення особи та водійські права. ScanFlow також пропонує додаткові функції, такі як самоконтроль, сканування дроном, відстеження конвеєра, управління запасами, реєстрація та перевірка пацієнтів, перевірка KYC та сканування паспорта. Ці функції задовольняють широкий спектр галузей і випадків використання, включаючи роздрібну торгівлю, охорону здоров’я та логістику. Інструмент сприяє бездоганній інтеграції з існуючими системами завдяки своїм інтеграційним можливостям, а також надає ресурси та підтримку розробників для безпроблемного впровадження. Детальна інформація про ціни доступна на веб-сайті ScanFlow, а також на порталі входу для користувачів, щоб отримати доступ до своїх облікових записів. Для запитів або підтримки користувачі можуть зв’язатися з командою ScanFlow за допомогою наданої контактної інформації. Загалом, ScanFlow — це комплексний інструмент сканування штучного інтелекту, який надає інтелектуальним пристроям потужні можливості збору даних, що сприяє підвищенню автоматизації робочого процесу та ефективності в різних галузях.

Вебсайт: scanflow.ai

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