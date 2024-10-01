Альтернативи - ScalaHosting
Webflow
webflow.com
Webflow — це платформа візуальної веб-розробки, яка дозволяє людям проектувати, створювати та запускати повністю користувацькі веб-сайти без написання коду. Поєднуючи інструменти дизайну, анімації, керування вмістом, маркетингу та електронної комерції в одній платформі, Webflow дає змогу як некодува...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. – це американська публічна реєстратор інтернет-доменів і веб-хостингова компанія зі штаб-квартирою в Скоттсдейлі, штат Арізона, зареєстрованою в Делавері. Станом на червень 2020 року GoDaddy має понад 20 мільйонів клієнтів і понад 7000 співробітників по всьому світу. Компанія відома сво...
Hostinger
hostinger.com
Виберіть рішення для веб-хостингу та створіть ідеальний веб-сайт! Від спільного хостингу та доменів до VPS – у нас є все, що вам потрібно для успіху в Інтернеті.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. є акредитованим ICANN реєстратором доменних імен, який надає реєстрацію доменних імен і веб-хостинг у Фініксі, штат Арізона, США. Namecheap — бюджетний хостинг-провайдер із 11 мільйонами зареєстрованих користувачів і 10 мільйонами доменів.
IONOS
ionos.com
Доступ до всього світу IONOS: контракти, продукти та дані про клієнтів, замовлення або зміна послуг – тепер захищений паролем вхід.
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. – американський постачальник хмарної інфраструктури зі штаб-квартирою в Нью-Йорку з центрами обробки даних по всьому світу. DigitalOcean надає розробникам хмарні сервіси, які допомагають розгортати та масштабувати програми, що працюють одночасно на кількох комп’ютерах. Станом на с...
SiteGround
siteground.com
SiteGround — це найбільша незалежна платформа для розміщення веб-сайтів, якій довіряють власники понад 2,8 мільйонів доменів у всьому світі. Послуга хостингу SiteGround, зосереджена на швидкості та безпеці веб-сайту, включає прості, але потужні інструменти керування веб-сайтами та унікальні власні р...
Bluehost
bluehost.com
Bluehost, компанія Newfold Digital, є надійним партнером для користувачів WordPress. Заснована в 2003 році, Bluehost дозволяє як новачкам, так і експертам створювати та підтримувати веб-присутність за допомогою надійного веб-хостингу, інструментів електронної комерції, маркетингових програм, автомат...
10Web
10web.io
10Web є провідним розробником веб-сайтів зі штучним інтелектом і електронної комерції. У сучасну епоху ми демократизуємо доступ до онлайн-можливостей. Наші інструменти на основі штучного інтелекту спрощують створення та керування цифровим бізнесом, усуваючи технічні бар’єри. Наш AI Website Builder с...
Vultr
vultr.com
Vultr має на меті зробити високопродуктивні хмарні обчислення простими у використанні, доступними за ціною та локально доступними для компаній і розробників у всьому світі. Улюблений серед розробників, Vultr обслуговує понад 1,5 мільйона клієнтів у 185 країнах за допомогою гнучких, масштабованих, гл...
DreamHost
dreamhost.com
Потужність WordPress + легкість конструктора з перетягуванням. Використовуйте редагування перетягуванням і скиданням у поєднанні з блоками дизайну, щоб створювати швидше та легше редагувати. Post and Page Builder робить WordPress простим для початківців, але також містить розширені параметри для дос...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, юридично OVH Groupe SAS, є французькою компанією хмарних обчислень, яка пропонує VPS, виділені сервери та інші веб-сервіси. Станом на 2016 рік OVH володів найбільшим у світі центром обробки даних за площею. Станом на 2019 рік він був найбільшим хостинг-провайдером у Європі та третім у світі на ...
Krystal
krystal.uk
Krystal – компанія, що надає інтернет-послуги, заснована в 2002 році і спеціалізується на передових інструментах і послугах для компаній у всьому світі. Ми робимо все по-іншому, пропонуючи першокласні рішення, які є стійкими без шкоди для продуктивності. Сьогодні ми є найбільшою незалежною веб-хости...
Contabo
contabo.com
Contabo🥇Cloud VPS і виділені сервери за ціною, яка вам сподобається. Більше обчислювальної потужності за менше | Відзначена нагородами підтримка від реальної людини, а не від бота! | 6 регіонів, 10 локацій | 99,996% безвідмовної роботи за останні 12 місяців
Gandi
gandi.net
➤ Електронна пошта, веб-хостинг, SSL-сертифікат ✅ Усе починається з доменного імені ✅ Придбайте ідеальне доменне ім’я серед наших 750 розширень!
WP Engine
wpengine.com
WP Engine забезпечує керований хостинг WordPress для понад 1,2 млн веб-сайтів і цифрових інтерфейсів. Підтримка 24/7, найкраща у своєму класі безпека та найкраща продуктивність на ринку.
HostGator
hostgator.com
HostGator є провідним постачальником безпечного та доступного веб-хостингу. Дізнайтеся, чому тисячі клієнтів довіряють нам обслуговування їхніх веб-сайтів.
Domain.com
domain.com
Знайти ідеальний домен веб-сайту так само просто, як 1-2-3. Придбайте доменне ім’я, створіть і розмістіть веб-сайт і насолоджуйтеся нашими професійними інструментами онлайн-маркетингу.
GreenGeeks
greengeeks.com
Швидкий, безпечний і екологічний веб-хостинг. Інтернет є великим забруднювачем навколишнього середовища. Почніть розміщувати свій веб-сайт у провідного світового екологічного хостинг-провайдера та позитивно впливайте на довкілля!
Cloudways
cloudways.com
Створено для виняткових вражень. Платформа керованого хмарного хостингу. Зосередьтеся на своєму бізнесі та уникайте всіх проблем із веб-хостингом. Наш керований хостинг гарантує неперевершену продуктивність, надійність і вибір із цілодобовою підтримкою, яка діє як ваша розширена команда, що робить C...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon — це платформа для роботи з веб-сайтами (WebOps), яку найкращі розробники, маркетологи та ІТ використовують для створення, запуску та запуску своїх веб-сайтів Drupal і WordPress. Pantheon містить усі інструменти, необхідні професійним розробникам для створення передових сайтів, як-от проміж...
Dynadot
dynadot.com
Надпотужний ринок доменів. Ми є акредитованим ICANN рішенням для створення доменних імен і веб-сайтів, яке допомагає зробити керування вашими доменами простим, доступним і безпечним.
One.com
one.com
Розвивайте свій бізнес в Інтернеті за допомогою нашого універсального рішення для створення приголомшливого веб-сайту. Зареєструйте свій домен сьогодні! Включає особисту електронну пошту, SSL, підтримку 24/7 тощо.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds надає надійні хмарні рішення за конкурентоспроможною ціною. З моменту заснування в 2010 році нашим головним завданням є надання найкращого сервісу та продуктів клієнтам хостингу з усього світу. Наша професійна підтримка залишається доступною для наших клієнтів 24/7 і може похвалитися гаран...
Rackspace
rackspace.com
Rackspace Technology, Inc. — це американська керована компанія хмарних обчислень, розташована у Віндкресті, штат Техас, у внутрішньому передмісті Сан-Антоніо, штат Техас.
Kamatera
kamatera.com
Розгорніть високопродуктивну всесвітню хмарну інфраструктуру менш ніж за 60 секунд. Зареєструйтеся та спробуйте зараз – 30 днів абсолютно безкоштовно.
Kinsta
kinsta.com
Розширюйте свої веб-проекти за допомогою Kinsta. Найшвидший і надійний хостинг для сайтів, програм, баз даних і статичних сайтів WordPress. Нам довіряють понад 120 000 користувачів, від малих компаній до Fortune 500. Наші сайти побудовано на найшвидших серверах Google Cloud Platform у мережі Premium...
UpCloud
upcloud.com
Легка глобальна інфраструктура. Тисячі компаній по всьому світу працюють на UpCloud. Наші клієнти запускають критично важливі для бізнесу програми на нашій хмарній платформі корпоративного рівня. Вони цінують нашу високу продуктивність, надійне обслуговування та індивідуальний підхід.
MacStadium
macstadium.com
MacStadium є постачальником приватних хмарних послуг і лідером у сфері програмного забезпечення як послуги, що надає масштабовані та безпечні корпоративні хмарні рішення виключно для macOS. Набір вдосконаленої програмної інфраструктури компанії в поєднанні з її інноваційними технологіями забезпечує ...
Name.com
name.com
Name.com знаходиться в Денвері та пропонує доменні імена, веб-хостинг і дуже прості веб-сайти. Єдиноріг і веселка є стандартною частиною нашої служби підтримки клієнтів.