Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SBS News» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

SBS — національна багатомовна, багатокультурна та корінна медіа-організація для всіх австралійців. Канал є джерелом інформації про останні події в Австралії. Він містить новини, спорт, розваги, документальні фільми, фільми, їжу, радіо та телебачення з інформацією про програми.

Вебсайт: sbs.com.au

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SBS News». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.