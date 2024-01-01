Saudi Gazette

Saudi Gazette

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Вебсайт: saudigazette.com.sa

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Saudi Gazette — провідна щоденна газета англійською мовою в Саудівській Аравії з 1976 року.

Вебсайт: saudigazette.com.sa

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