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Saudi Gazette — провідна щоденна газета англійською мовою в Саудівській Аравії з 1976 року.

Вебсайт: saudigazette.com.sa

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