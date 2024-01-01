Альтернативи - SAP
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — це канадська багатонаціональна компанія електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, Онтаріо. Це також назва його власної платформи електронної комерції для онлайн-магазинів і систем роздрібних торгових точок. Shopify пропонує онлайн-продавцям набір послуг, «включаючи платежі, мар...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (Іврит: וויקס.קום) — ізраїльська компанія-розробник програмного забезпечення, яка надає послуги веб-розробки на основі хмари. Він дозволяє користувачам створювати веб-сайти HTML5 і мобільні сайти за допомогою онлайн-інструментів перетягування. Разом зі штаб-квартирою та іншими офісами ...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.
WooCommerce
woocommerce.com
Продавайте онлайн за допомогою повністю настроюваної електронної комерційної платформи з відкритим кодом, створеної для WordPress.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (раніше — QuickBooks Time, TSheets Time Tracker) — це хмарна програма для відстеження та планування часу, яка дозволяє вашим співробітникам приїжджати та виходити з робочого місця за допомогою пристроїв, які вони вже мають у своїх кишенях.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.
Ecwid
ecwid.com
Кошик електронної комерції Ecwid швидкий і простий у використанні! Налаштуйте свій безкоштовний онлайн-магазин для WordPress, Drupal, Facebook тощо! Почніть продавати онлайн з Ecwid.
Databricks
databricks.com
Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платфо...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблен...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Почніть міцно. QuickBooks Self-Employed надає новачкам і малим підприємствам функції, необхідні для просування вперед.
Microsoft Fabric
microsoft.com
Перенесіть свої дані в еру ШІ. Змініть те, як усі отримують доступ, керують і діють на основі даних і статистичних даних, об’єднавши кожне джерело даних і аналітичну службу разом — на єдиній платформі на базі ШІ.
Deskera
deskera.com
Програмне забезпечення для малого бізнесу з обліком, інвентаризацією, розрахунком заробітної плати та CRM для ведення вашого бізнесу
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow дозволяє працівникам працювати так, як вони хочуть, а не так, як їм наказує програмне забезпечення. І клієнти можуть отримати те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.
Dukaan
mydukaan.io
Платформа електронної комерції для зростаючого бізнесу. Запустіть, масштабуйте та керуйте своїм бізнесом за допомогою комплексної комерційної платформи Dukaan.
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount — це хмарна ERP-система, яка є лідером галузі вже 20 років. Ця система забезпечує необмежений доступ у будь-який час і в будь-якому місці. Є до 60 000 унікальних компаній у всьому світі, які зараз використовують Ecount. Уявіть, якщо кожна компанія має кілька користувачів, кількість користувач...
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce містить усі інструменти, необхідні для створення веб-сайту, прийому замовлень, відстеження запасів, обробки платежів, керування доставкою, просування вашого бренду та аналізу ваших даних.
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерський облік, фінанси та нарахування заробітної плати. Малі підприємства. облік значок. Бухгалтерський облік. Рідна хмарна бухгалтерська програма для малого бізнесу.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce — це платформа електронної комерції, що зареєстрована на NASDAQ і надає роздрібним торговцям послуги програмного забезпечення як послуги. Платформа компанії включає створення інтернет-магазину, пошукову оптимізацію, хостинг, маркетинг і безпеку для малого та середнього бізнесу.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Riku.AI
riku.ai
Експеримент з А.І. Один майданчик, кілька провайдерів. Riku — це сховище вашого штучного інтелекту. творіння та місце для збереження, розповсюдження та експериментування з новітніми технологіями. Riku — це універсальне рішення для створення індивідуальних моделей за допомогою технології NLP.
OpenAI
openai.com
OpenAI – це компанія з дослідження та розгортання штучного інтелекту, яка прагне забезпечити користь усього людства від штучного інтелекту загального призначення. ШІ є надзвичайно потужним інструментом, який повинен бути створений з урахуванням безпеки та потреб людини. OpenAI прагне поставити це уз...
Scale AI
scale.com
Компанія Scale, якій довіряють компанії світового рівня, надає високоякісні навчальні дані для додатків ШІ, таких як безпілотні автомобілі, картографування, AR/VR, робототехніка тощо.
Sellix
sellix.io
Sellix — це найпростіший спосіб продавати цифрові товари онлайн. Продайте програмне забезпечення, послуги на вимогу та членство за лічені хвилини.
Sellpass
auth.sellpass.io
Продавайте цифрові продукти з комісією 0%. Sellpass — це комплексна платформа для запуску, ведення та розвитку цифрового бізнесу — від програмного забезпечення до спільнот і всього іншого.
2Checkout
2checkout.com
Приймайте платежі онлайн, будь-коли та будь-де. 2Checkout.com — це служба обробки онлайн-платежів, яка допомагає приймати кредитні картки, PayPal і дебетові картки.
Labelbox
labelbox.com
Механізм даних для ШІ. Керування даними, маркування за допомогою штучного інтелекту, навчання моделей і діагностика, а також послуги маркування — все на одній платформі для надзвичайно швидкого створення кращих продуктів ШІ.
neptune.ai
neptune.ai
Реєструйте, упорядковуйте, порівнюйте, реєструйте та діліться всіма своїми метаданими моделі ML в одному місці. - Автоматизуйте та стандартизуйте в міру зростання вашої команди моделювання - Співпрацюйте над моделями та результатами зі своєю командою та всієї організації - Використовуйте хостинг, р...
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy — це універсальна платформа для ведення вашого бізнесу SaaS. Платежі, підписки, глобальне дотримання податкового законодавства, запобігання шахрайству, мультивалютна підтримка, невдале відновлення платежу, інтеграція PayPal тощо. Ми полегшуємо ведення вашого бізнесу з програмного забез...