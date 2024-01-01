Альтернативи - SAP

Shopify

Shopify

shopify.com

Shopify Inc. — це канадська багатонаціональна компанія електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, Онтаріо. Це також назва його власної платформи електронної комерції для онлайн-магазинів і систем роздрібних торгових точок. Shopify пропонує онлайн-продавцям набір послуг, «включаючи платежі, мар...

Wix

Wix

wix.com

Wix.com Ltd. (Іврит: וויקס.קום‎) — ізраїльська компанія-розробник програмного забезпечення, яка надає послуги веб-розробки на основі хмари. Він дозволяє користувачам створювати веб-сайти HTML5 і мобільні сайти за допомогою онлайн-інструментів перетягування. Разом зі штаб-квартирою та іншими офісами ...

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

Продавайте онлайн за допомогою повністю настроюваної електронної комерційної платформи з відкритим кодом, створеної для WordPress.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

QuickBooks Workforce (раніше — QuickBooks Time, TSheets Time Tracker) — це хмарна програма для відстеження та планування часу, яка дозволяє вашим співробітникам приїжджати та виходити з робочого місця за допомогою пристроїв, які вони вже мають у своїх кишенях.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

Кошик електронної комерції Ecwid швидкий і простий у використанні! Налаштуйте свій безкоштовний онлайн-магазин для WordPress, Drupal, Facebook тощо! Почніть продавати онлайн з Ecwid.

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платфо...

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблен...

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Почніть міцно. QuickBooks Self-Employed надає новачкам і малим підприємствам функції, необхідні для просування вперед.

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Перенесіть свої дані в еру ШІ. Змініть те, як усі отримують доступ, керують і діють на основі даних і статистичних даних, об’єднавши кожне джерело даних і аналітичну службу разом — на єдиній платформі на базі ШІ.

Deskera

Deskera

deskera.com

Програмне забезпечення для малого бізнесу з обліком, інвентаризацією, розрахунком заробітної плати та CRM для ведення вашого бізнесу

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow дозволяє працівникам працювати так, як вони хочуть, а не так, як їм наказує програмне забезпечення. І клієнти можуть отримати те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Платформа електронної комерції для зростаючого бізнесу. Запустіть, масштабуйте та керуйте своїм бізнесом за допомогою комплексної комерційної платформи Dukaan.

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Ecount — це хмарна ERP-система, яка є лідером галузі вже 20 років. Ця система забезпечує необмежений доступ у будь-який час і в будь-якому місці. Є до 60 000 унікальних компаній у всьому світі, які зараз використовують Ecount. Уявіть, якщо кожна компанія має кілька користувачів, кількість користувач...

Zoho Commerce

Zoho Commerce

zoho.com

Zoho Commerce містить усі інструменти, необхідні для створення веб-сайту, прийому замовлень, відстеження запасів, обробки платежів, керування доставкою, просування вашого бренду та аналізу ваших даних.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Business Cloud. Бухгалтерський облік, фінанси та нарахування заробітної плати. Малі підприємства. облік значок. Бухгалтерський облік. Рідна хмарна бухгалтерська програма для малого бізнесу.

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce — це платформа електронної комерції, що зареєстрована на NASDAQ і надає роздрібним торговцям послуги програмного забезпечення як послуги. Платформа компанії включає створення інтернет-магазину, пошукову оптимізацію, хостинг, маркетинг і безпеку для малого та середнього бізнесу.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

Експеримент з А.І. Один майданчик, кілька провайдерів. Riku — це сховище вашого штучного інтелекту. творіння та місце для збереження, розповсюдження та експериментування з новітніми технологіями. Riku — це універсальне рішення для створення індивідуальних моделей за допомогою технології NLP.

OpenAI

OpenAI

openai.com

OpenAI – це компанія з дослідження та розгортання штучного інтелекту, яка прагне забезпечити користь усього людства від штучного інтелекту загального призначення. ШІ є надзвичайно потужним інструментом, який повинен бути створений з урахуванням безпеки та потреб людини. OpenAI прагне поставити це уз...

Scale AI

Scale AI

scale.com

Компанія Scale, якій довіряють компанії світового рівня, надає високоякісні навчальні дані для додатків ШІ, таких як безпілотні автомобілі, картографування, AR/VR, робототехніка тощо.

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix — це найпростіший спосіб продавати цифрові товари онлайн. Продайте програмне забезпечення, послуги на вимогу та членство за лічені хвилини.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Продавайте цифрові продукти з комісією 0%. Sellpass — це комплексна платформа для запуску, ведення та розвитку цифрового бізнесу — від програмного забезпечення до спільнот і всього іншого.

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Приймайте платежі онлайн, будь-коли та будь-де. 2Checkout.com — це служба обробки онлайн-платежів, яка допомагає приймати кредитні картки, PayPal і дебетові картки.

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

Механізм даних для ШІ. Керування даними, маркування за допомогою штучного інтелекту, навчання моделей і діагностика, а також послуги маркування — все на одній платформі для надзвичайно швидкого створення кращих продуктів ШІ.

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Реєструйте, упорядковуйте, порівнюйте, реєструйте та діліться всіма своїми метаданими моделі ML в одному місці. - Автоматизуйте та стандартизуйте в міру зростання вашої команди моделювання - Співпрацюйте над моделями та результатами зі своєю командою та всієї організації - Використовуйте хостинг, р...

Lemon Squeezy

Lemon Squeezy

lemonsqueezy.com

Lemon Squeezy — це універсальна платформа для ведення вашого бізнесу SaaS. Платежі, підписки, глобальне дотримання податкового законодавства, запобігання шахрайству, мультивалютна підтримка, невдале відновлення платежу, інтеграція PayPal тощо. Ми полегшуємо ведення вашого бізнесу з програмного забез...

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