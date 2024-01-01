Альтернативи - Sansan

Expo Pass

expopass.com

У Expo ми полегшуємо будь-які заходи за допомогою технологічної платформи Expo Pass. Наші перспективні технології дають організаторам інструменти для планування, відстеження та проведення будь-яких заходів, як особистих, так і віртуальних. А наші інтуїтивно зрозумілі продукти створені для того, щоб ...