Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Saltmine» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Платформа підвищення ефективності та оптимізації корпоративного робочого місця. Saltmine інтелектуально автоматизує та інтегрує людей, дані та процеси для робочого місця — і все це в рамках хмарної платформи для спільної роботи.

Вебсайт: saltmine.com

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