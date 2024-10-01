Альтернативи - Salsify

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Flipsnack

Flipsnack

flipsnack.com

Flipsnack — це найшвидший конвертер PDF у фліпбук на ринку. Оживіть свої PDF-файли, перетворивши їх на реалістичні публікації з 3D-ефектом гортання сторінки. Крім того, ви можете скористатися нашою студією дизайну, щоб легко створювати захоплюючі фліпбуки з нуля. Надайте свої друковані каталоги цифр...

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як працюють їхні окремі продукти протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні ...

OnWhatsApp

OnWhatsApp

onwhats.app

Найшвидший засіб комерції, який запустив у роботу з мобільним веб-магазином і приймав замовлення на WhatsApp. Подумайте про це як про Shopify для мас лише за долар на місяць!

Billtrust

Billtrust

billtrust.com

Прискоріть зростання онлайн-доходу, плавно масштабуйте та оптимізуйте взаємодію з клієнтами за допомогою інтелектуальної платформи веб-магазину B2B/B2C і мобільного додатка. Billtrust eCommerce створено спеціально для оптових дистриб’юторів і виробничих підприємств, щоб залишатися конкурентоспроможн...

iPaper

iPaper

ipaper.io

iPaper — це платформа цифрового каталогу, яка дозволяє перетворювати ваші друковані листівки та каталоги на повністю інтерактивну цифрову систему покупок. Привертайте увагу покупців за допомогою зображень продуктів і відео. Збільште трафік і продажі за допомогою покупок у каталозі через електронну п...

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

Завдяки провідній платформі керування фідами даних Feedonomics допомагає брендам і роздрібним торговцям оптимізувати та розміщувати каталоги своїх продуктів у сотнях місць електронної комерції по всьому світу. Наші комплексні рішення для ринків і рекламних каналів автоматизують численні процеси, так...

Apimio

Apimio

apimio.com

APIMIO — це інструмент керування інформацією про продукт (PIM), який дозволяє виробникам оптимізувати канали даних про продукт для своїх роздрібних торговців. Забудьте про підтримку електронних таблиць, PDF-файлів або файлів Word, за допомогою APIMIO ви можете збирати та завантажувати інформацію в ц...

Publitas

Publitas

publitas.com

Допоможіть онлайн-покупцям знайти те, що їм подобається. Продавайте більше. ~50% покупців знають, чого хочуть; вони шукають, вибирають і перевіряють. Інші? Вони люблять переглядати, відкривати та надихатися. Інтернет-магазин підходить для першої групи; однак зв’язування вашого бренду з другою групою...

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

У Sellercloud ми прагнемо допомагати онлайн-магазинам продавати товари всюди, де продаються товари. Наша платформа інтегрована з більш ніж 200 каналами продажів і ринками, що допомагає вам охопити більше клієнтів і збільшити продажі. Наше програмне забезпечення для управління товарними запасами та з...

WizCommerce

WizCommerce

wizcommerce.com

WizCommerce — це комплексна платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає оптовикам, дистриб’юторам і виробникам B2B оцифрувати свої наскрізні продажі; від реєстрації нових потенційних клієнтів до прийому замовлень, платежів тощо! Користувачі можуть приймати замовлення на виставках, онлайн або...

Akeneo

Akeneo

akeneo.com

Akeneo є компанією, що надає досвід роботи з продуктами (PX), і є світовим лідером у сфері управління інформацією про продукт (PIM); створення світу, де кожна взаємодія з продуктом є досвідом, який направляє споживачів і професіоналів до найкращої покупки в будь-який час і в будь-якому місці. Akeneo...

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management...

Pimcore

Pimcore

pimcore.com

Полюбляють розробники, агентства та підприємства: Pimcore Platform™ — це передова платформа з відкритим кодом, якій довіряють понад 110 000 компаній у всьому світі. Він пропонує найсучасніші рішення для керування цифровими активами (DAM), керування інформацією про продукт (PIM), керування основними ...

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

Vroozi є провідною хмарною платформою закупівель для бізнесу та автоматизації точки доступу. Наше повністю автоматизоване рішення від закупівлі до оплати допомагає вам розвиватися швидше та прибутковішим завдяки оцифровці ваших покупок, рахунків-фактур постачальників, витрат і платежів. Рішення Vroo...

QuoteMachine

QuoteMachine

quotemachine.com

QuoteMachine — це хмарне програмне рішення, яке виводить продажі на новий рівень із персоналізацією та опціями онлайн-платежів, створеними для того, щоб закриття продажу було легким. Скористайтеся перевагами наших цінових пропозицій, замовлень, рахунків-фактур тощо, якими можна легко поділитися та н...

Fixably

Fixably

fixably.com

Fixably — це хмарне програмне забезпечення для керування послугами, яке допомагає вам автоматизувати процеси ремонту. Ми автоматизуємо 80% робочого процесу ремонту, щоб ви могли скоротити час виконання робіт, покращити якість обслуговування та підвищити рівень задоволеності клієнтів. Наші розумні ро...

Surefront

Surefront

surefront.com

Surefront — це хмарна платформа «Керування життєвим циклом продукту» (PLM), «Керування інформацією про продукт» (PIM) і «Керування взаємовідносинами з оптовими клієнтами» (CRM) «3-в-1», яка оптимізує процес розробки продукту та мерчандайзингу для роздрібних торговців і постачальників. Surefront замі...

Bluestone PIM

Bluestone PIM

bluestonepim.com

Bluestone PIM — це перша сертифікована MACH платформа SaaS PIM. Це рішення є надзвичайно гнучким, оскільки дозволяє підключатися та ділитися інформацією про ваш продукт з іншим програмним забезпеченням, торговими майданчиками чи платформами. Bluestone PIM має офіси в Норвегії, Таїланді, Польщі, Швец...

PIMworks

PIMworks

pimworks.io

PIMworks — це комплексне рішення для керування інформацією про продукт (PIM), яке допомагає централізовано керувати інформацією та даними про ваш продукт. Разом із керуванням даними про продукт онлайн-продавці та бренди можуть легко керувати цифровими активами, безперешкодно передавати точні дані пр...

RetailOps

RetailOps

retailops.com

RetailOps — це рішення для управління роздрібними операціями. Нашим клієнтам потрібне справжнє рішення SaaS, яке може керувати кількома каналами продажів і продуктами в одній, зручній у використанні програмі. Наші рішення охоплюють усе: від закупівель до звітів і навіть стають мобільними завдяки моб...

Catalog Bar

Catalog Bar

catalogbar.com

Catalog Bar — це веб-і мобільна вітрина для організацій, які мають відділ продажів, дилерів, роздрібних продавців і магазини для продажу своїх продуктів.

Finturf

Finturf

finturf.com

Finturf працює з підприємствами, які потребують рішення фінансування POS. Компанія пропонує просту у використанні веб-платформу, яка з’єднує клієнтів у магазині з широкою мережею кредитування. Компанії, які не мають фінансового рішення, знають, що вони втрачають продажі, оскільки багато клієнтів зро...

Jasper PIM

Jasper PIM

jasperpim.com

Система керування інформацією про продукт (PIM) — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), яке функціонує як базове сховище для всієї інформації про продукт, надаючи єдиний інструмент для централізації, продажу та синхронізації даних про продукт у всьому бізнесі. Ці дані можна використовувати дл...

Plytix

Plytix

plytix.com

Plytix PIM є провідним програмним забезпеченням для керування інформацією про продукт для малого та середнього бізнесу в усьому світі завдяки своєму зручному інтерфейсу, низькій ціні та підходу до адаптації та підтримки клієнтів. Plytix PIM допомагає компаніям оптимізувати процеси управління інформа...

Amber Engine

Amber Engine

amberengine.com

Програмне забезпечення Amber Engine нового покоління для керування інформацією про продукт (PIM) було розроблено, щоб максимально спростити організацію, оптимізацію та об’єднання даних про продукт, включаючи зображення продукту та відео. Використовуйте такі функції, як масове редагування та показник...

Creative Force

Creative Force

creativeforce.io

Creative Force — це провідна платформа керування виробництвом контенту для великомасштабного виробництва контенту електронної комерції. Ми надаємо провідним брендам, роздрібним торговцям і комерційним студіям можливість надавати високоякісні та послідовні зображення електронної комерції та редакційн...

Image Relay

Image Relay

imagerelay.com

Реле зображення. Усі ваші цифрові активи. Уся інформація про ваш продукт. Все в одному місці. Зустрічайте Marketing Delivery: перше в світі повністю інтегроване маркетингове рішення. Нарешті всі ваші цифрові активи та інформація про продукт в одному місці для швидкого, безперебійного створення та до...

ShopVibes

ShopVibes

shop-vibes.de

shopvibes поєднує в одній центральній системі управління інформацією про продукт (PIM), управління каналами / каналами та аналітику цифрових полиць, що забезпечує цілісну оптимізацію всіх каналів продажів. Таким чином, shopvibes підтримує бренди, виробників і роздрібних торговців у багатоканальних п...

STEL Order

STEL Order

stelorder.com

STEL Solutions є постачальником програмних рішень для галузі польових і домашніх послуг з більш ніж 10-річним досвідом. Наш основний продукт, розташований на півдні Іспанії, — STEL Order, який допомагає понад 5000 клієнтам у більш ніж 100 країнах оптимізувати свій бізнес і спростити життя щодня. STE...

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