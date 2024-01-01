Альтернативи - SALIDO
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast — це торгова точка ресторану та система управління, яка допомагає ресторанам покращити роботу, збільшити продажі та створити кращий досвід для гостей.
Lightspeed
lightspeedhq.com
З 2005 року ми надаємо прості у використанні POS-рішення для роздрібних торговців і рестораторів. Розвивайте свій бізнес із торговою точкою Lightspeed сьогодні.
Clover
clover.com
Наші POS-системи та обробка кредитних карток дозволяють приймати платежі та вести свій бізнес.
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro - це комплексна система управління рестораном. Розширені функції. Інтуїтивно зрозуміла платформа. Збільшуйте продажі, радуйте гостей, економте час і гроші. Вивчайте більше!
SpotOn
spoton.com
Системи торгових точок SpotOn і програмне забезпечення для обробки платежів створено для того, щоб працювати так, як ви працюєте. І вас цілодобово та без вихідних 365 підтримують люди, які справді небайдужі.
POSApt
posapt.au
POSApt — це програмне рішення для торгових точок (POS) для індустрії гостинності та роздрібної торгівлі. POSApt, доступний по всій Австралії, є одним із найкращих постачальників POS-систем в Австралії.
Rezku POS
rezku.com
Rezku — це найпотужніша на сьогоднішній день система торгових точок ресторанів і багато іншого. Rezku має все необхідне концепціям обслуговування продуктів харчування та напоїв для розвитку свого бізнесу, включаючи онлайн-замовлення з білими етикетками, розширену звітність, управління запасами, онла...
PosEase
posease.com
PosEase — це хмарне програмне забезпечення Billing POS (Point of Sale) для таких галузей гостинності, як ресторани, хмарні кухні, пекарні тощо.
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS — це безкоштовне програмне забезпечення POS (точка продажу), розроблене Intuition Systems для вашого ресторану, роздрібних магазинів, кафе, барів, пекарень, кав’ярень, бакалійних магазинів, салонів і спа-центрів, автомийки, фуд-трака та піцерії. Використовуйте систему продажу IVEPOS замість к...
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS — це ваш мобільний касовий апарат або комплексна система торгових точок, розроблена відповідно до ваших конкретних вимог. За єдину справедливу ціну ви отримуєте доступ до незліченних функцій, призначених для спрощення та прискорення ваших бізнес-процесів, а також до необмеженої кількос...
Restora POS
restorapos.com
Restora POS — це рішення автоматизації нового покоління для підприємців ресторанного бізнесу. Чудове програмне забезпечення для виставлення рахунків POS для ресторану, яке може обробляти всі операції у вашому ресторані. Restora POS запропонувала вдосконалене цифрове рішення для управління, безпробле...
orderbird
orderbird.com
Нехай ваша гостинність злетить! З нашою POS-системою ви досягнете успіху, заощадите час і гроші та зменшите стрес. Досвід Orderbird у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Великій Британії, Ірландії та Франції.
Faturah POS
faturah.com
Cloud POS Turbocharge Ваш ресторан працює за допомогою рішень Faturah! Ваше єдине місце для безтурботного та надефективного ресторанного бізнесу.
Lavu
lavu.com
Lavu — це рішення для торгових точок, розроблене для використання в ресторанах із повним набором послуг, швидкого обслуговування та франчайзингових ресторанах, від барів, нічних клубів і лаунжів до фуд-траків і кав’ярень. Система управління ресторанами Lavu виходить за рамки простого розміщення замо...
Foodics
foodics.com
Foodics — це комплексне рішення для управління ресторанами та торговими точками, яке допомагає власникам підприємств будь-якого розміру та типу здійснювати свою діяльність безперебійно та з точністю. Ми є дверима для власників ресторанів в екосистему, яка дозволяє їм отримати вигоду від багатьох інт...
Grubtech
grubtech.com
Grubtech надає ресторанам і підприємствам харчування та напоїв інтегровані рішення, оптимізуючи та централізуючи все, від обробки замовлень, приготування їжі до доставки. Їхній флагманський продукт, gOnline, бездоганно інтегрує фрагментовані системи та сторонні програми в єдину екосистему управління...
BeyondMenu
beyondmenu.com
Рекламуйте свій ресторан на спеціальному веб-сайті
Heartland
heartland.us
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