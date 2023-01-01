Альтернативи - SalesQL
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 мільйонів+ учасників | Керуйте своєю професійною ідентичністю. Створюйте свою професійну мережу та співпрацюйте з нею. Отримайте доступ до знань, ідей і можливостей.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — це платформа для пошуку бізнес-інформації про приватні та державні компанії. Інформація Crunchbase включає інформацію про інвестиції та фінансування, членів-засновників і осіб на керівних посадах, злиття та поглинання, новини та галузеві тенденції. Веб-сайт Crunchbase, спочатку створен...
Hunter.io
hunter.io
Hunter — це провідне рішення для пошуку та перевірки професійних електронних адрес. Почніть використовувати Hunter і спілкуйтеся з людьми, які важливі для вашого бізнесу.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
Nimble
nimble.com
CRM не тільки для продавців. Орієнтована на стосунки CRM для всієї вашої команди. Простий у використанні, працює у вашій папці вхідних повідомлень Outlook/Gmail, соціальних мережах, Інтернеті.
Seamless.AI
seamless.ai
Інструмент продажів №1 для прямого набору B2B, мобільних номерів і електронних листів. Понад 300 000 менеджерів із продажу використовують Seamless.AI, щоб створити потенційних клієнтів.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Snov.io
snov.io
Більше потенційних клієнтів. Більше продажів. Більший дохід. Розширюйте свій бізнес і краще залучайте потенційних клієнтів за допомогою інструментарію продажів і платформи CRM, які забезпечують зростання.
Mailshake
mailshake.com
Створіть темп продажів за допомогою електронної пошти, телефону та соціальних мереж всього за 5 хвилин. Від 59 доларів США на місяць.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit — це механізм маркетингових даних для всіх ваших взаємодій з клієнтами. Глибоко розумійте своїх клієнтів, визначайте майбутні потенційні клієнти та персоналізуйте кожну взаємодію з маркетингу та продажів.
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — приватна технологічна компанія, яка надає набір програмних продуктів на основі хмари для компаній, розробників і брендів. Їхня основна увага — безпечне визначення ідентифікації та інтеграція API у реальному часі. Їхній набір пропозицій включає такі продукти, як Enrich, який викори...
Clay
clay.com
Знаходьте потенційних клієнтів будь-де в Інтернеті. Створюйте списки потенційних клієнтів із місць, про які ви ніколи не думали. Підключіться до 50+ інтеграцій, щоб автоматично отримувати імена, електронні адреси, стек технологій, відкриті ролі та багато іншого.
RocketReach
rocketreach.co
Ваш зв’язок першого ступеня з будь-яким професіоналом. Спілкуйтеся безпосередньо з відповідальними особами, які приймають рішення, використовуючи найбільшу та найточнішу базу даних електронних листів і прямих телефонних номерів у світі.
Growbots
growbots.com
Використовуйте Growbots, щоб повністю автоматизувати процес зовнішніх продажів. Пошук і охоплення в одному місці. Ми інтегруємося з Salesforce і HubSpot.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — це інструмент пошуку електронної пошти для B2B-продажів і електронного маркетингу. Наше програмне забезпечення перетворює загальнодоступні дані на розширений інструмент електронної пошти для пошуку потенційних клієнтів, який допомагає професіоналам проводити маркетингові та рекламні камп...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, джерела першої та третьої сторони з соціальних мереж, баз даних контактів і систем управління взаємовідносина...
Demandbase
demandbase.com
Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.
Kaspr
kaspr.io
Витрачайте менше часу на розшук і виконайте свою квоту. Kaspr — це розширення LinkedIn Chrome і інформаційна панель, яка надає вам доступ до контактних даних B2B за лічені секунди.
FindThatLead
findthatlead.com
Більше жодної ручної пошукової роботи! FindThatLead масштабує вашу генерацію потенційних клієнтів для продажів і зростання.
HG Insights
hginsights.com
Ми надаємо найкращі дані про витрати на ІТ, інсталяцію технологій і аналіз контрактів, щоб допомогти командам із продажів, маркетингу та стратегії швидше збільшувати дохід...
SalesIntel
salesintel.io
Знаходьте, охоплюйте та залучайте своїх ідеальних клієнтів. Отримайте точні B2B-компанії та контактні дані, щоб швидше збільшити дохід.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ — це платформа інструментів пошуку продажів B2B. Знаходьте дані про потенційних клієнтів, відстежуйте сигнали про купівлю та персоналізуйте холодне охоплення для виїзного пошуку потенційних клієнтів.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа B2B Sales Intelligence допомагає відділам продажів і маркетингу продавати більше. Дані про наміри, база даних B2B, ідентифікатор веб-відвідувача та відстеження електронної пошти.
Cognism
cognism.com
Зв’яжіться зі своїм ідеальним партнером. Почніть змістовні розмови з цільовими обліковими записами та контактами з найпреміальнішою інформацією про продажі на ринку.
Pobuca Connect
pobu.ca
Оновіть свою команду за допомогою універсальної програми для керування контактами, перетворіть численні списки бізнес-контактів в одну об’єднану адресну книгу та отримайте доступ до неї з Інтернету, мобільного пристрою або навіть із Outlook і Gmail. Додайте спеціальні поля та теги, щоб упорядковуват...
GetEmail.io
getemail.io
Отримайте будь-яку електронну пошту за лічені секунди. Ми використовуємо великі дані та алгоритми машинного навчання, щоб знайти адресу електронної пошти будь-якого спеціаліста будь-якої компанії за одну секунду.
MeetAlfred
meetalfred.com
Ваше комплексне рішення автоматизації для LinkedIn, електронної пошти та Twitter. З Meet Alfred розкрийте потенціал плавної автоматизації, щоб легко керувати своїм багатоканальним конвеєром продажів. Підвищте ефективність і продуктивність своєї команди, відновивши понад 10 годин на тиждень. Попрощай...
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks — це провідна платформа для активації та автоматизації продажів, яка має на меті трансформувати повсякденні продажі та маркетинг. Проект було засновано в Роттердамі, Нідерланди, наприкінці 2018 року командою з 10 осіб. Платформа надає дані компанії та контакти з високою точністю. Він пра...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізува...
Red Flag Alert
redflagalert.com
Комплексна аналітична інформація для стимулювання розвитку вашої компанії, захищаючи вас від фінансових ризиків за допомогою нашої платформи B2B Data, Compliance and Credit Risk
LoneScale
lonescale.com
Створюйте більш кваліфікований конвеєр і укладайте більше угод, використовуючи дані про наміри та тригери продажів.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: трансформація генерації потенційних клієнтів B2B для команд, які розвиваються. Відкрийте для себе Leadgenerator.io, інноваційну платформу генерації потенційних клієнтів B2B, яка переосмислює та автоматизує процес генерування потенційних клієнтів для спеціалістів із продажу, маркети...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (раніше Leadleader) — це платформа для виходу на ринок, яка надає відділам продажів і маркетингу дані, програми та аналітику, необхідні для пошуку потенційних клієнтів і укладання угод.
Luna.ai
luna.ai
Знаходьте ідеальних потенційних клієнтів, надсилайте приголомшливі електронні листи. Прагнете розширюватися швидше, ніж лише за допомогою особистих зв’язків, без клопоту з пошуком потенційних клієнтів, що забирає багато часу? Штучний інтелект Luna революційно змінює спосіб пошуку потенційних клієн...
Clearout
clearout.io
Масова перевірка електронної пошти – точність на 98%+, сумісність із GDPR, видалення пасток для спаму, перевірка електронної пошти зловживань, пошук електронної пошти, API у реальному часі, безвідмовна робота 99,9% – безкоштовна пробна версія зі 100 кредитами!
Soleadify
soleadify.com
Спеціальні дані про малий бізнес у всьому світі. Чесні та надійні дані для автоматизації процесів B2B у світі, що швидко змінюється.
Bombora
bombora.com
Знайдіть компанії, які готові купити, раніше ніж це зроблять ваші конкуренти. Підключайтеся та продавайте, використовуючи найповніші та конфіденційні дані Intent у галузі.
Upollo
upollo.ai
Знання – це все – отримайте повний огляд ваших потенційних клієнтів на 360°. Upollo аналізує все, що ваші користувачі робили в минулому, щоб надати вам практичну інформацію.
Leadership Connect
leadershipconnect.io
Надійне джерело №1 для пошуку потрібних людей в уряді. Зупинити пошук. Почніть пошук. Спілкуйтеся з керівниками уряду, керівництвом, членами правління та людьми, які можуть допомогти просунути вашу політику чи цілі продажів. Розвивайте стратегічні відносини для розвитку бізнесу. Обговорення законопр...
Pipebooster
pipebooster.io
Pipebooster відстежує переміщення роботи ваших контактів, створює оновлені деталі, включаючи нову контактну інформацію, і сповіщає вашу команду продажів про нову перспективу для ваших SDR.
Icy Leads
icyleads.com
Icy Leads — це повний набір інструментів холодного охоплення, який допомагає вам створювати списки гіперцільових потенційних клієнтів, надсилати низку холодних електронних листів і замовляти більше зустрічей із ідеальними потенційними клієнтами на одній інформаційній панелі.
Datarista
datarista.com
Платформа Datarista забезпечує доставку відповідних даних третьої сторони в режимі реального часу, інтеграцію та послуги оновлення як для вдосконалення, так і для пошуку всередині найпопулярніших платформ CRM і маркетингової автоматизації. Datarista — це розширення служби для постачальників даних, я...
SMARTe
smarte.pro
У SMARTe ми розуміємо виклики, з якими стикаються команди, що генерують дохід. Ось чому ми створили глобальну платформу аналізу продажів B2B із сильним акцентом на взаємодії з користувачами з продажу. Наша платформа революційно змінює спосіб отримання інформації про контакти та компанію для вашого і...
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane розблоковує Lead Generation завдяки ШІ. Sparklane допомагає вам на всьому шляху пошуку потенційних клієнтів, одночасно: - Визначаючи, відображаючи та рекомендуючи найкращі облікові записи для залучення на основі бізнес-сигналів, оцінених штучним інтелектом - Надаючи повну професійну контак...
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer proExactBuyer надає в реальному часі контакти, дані компанії та рішення для аналізу аудиторії, які допомагають вам створити більш цільову аудиторію. Знайдіть нових облікових записів на вашій території, свого наступного найкращого інженера чи продавця, ідеального гостя подкасту чи навіть н...
Tomba
tomba.io
Tomba.io — це інструмент пошуку електронної пошти для продажів B2B і маркетингу електронною поштою. Ми збираємо та створюємо загальнодоступні дані за допомогою наших роботів, щоб надати розширений інструмент для пошуку потенційних клієнтів, який допоможе професіоналам Дані в масштабі Прямо з джерела...
Infynd
infynd.com
InFynd — це універсальне рішення для аналізу даних. Наш простий і зручний інструмент для пошуку потенційних клієнтів допоможе вам визначити та знайти потрібних потенційних клієнтів у вашій ринковій ніші. Ми маємо найбільшу кількість B2B-контактів, сумісних із GDPR, у Великій Британії з 95% доставлял...
Goodfit.io
goodfit.io
Підвищуйте ефективність продажів і маркетингу за допомогою комерційних даних, унікальних для вашої ціннісної пропозиції, завдяки нашим даним як сервісній платформі
DiscoverData
discoverdata.ai
За 30 днів ваші доходи збільшуються вдвічі. AI знаходить контактні дані для всіх анонімних відвідувачів веб-сайту, отримуйте дані (мобільні номери, електронні адреси) безкоштовно!
SifData
sifdata.com
SifData допомагає компаніям відстежувати, коли їхні клієнти та потенційні клієнти переміщують компанії, і висвітлювати цю інтелектуальну інформацію в CRM, щоб керувати процесом, швидше укладати угоди та зменшувати відтік.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads — це потужне програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів на основі Інтернету, яке не лише знаходить відповідні потенційні клієнти, але й контактні дані про них. Усі дані можна зберігати у вашому обліковому записі, експортувати, а також передавати на інші сайти, такі як SalesF...
Foureyes
foureyes.io
Програмне забезпечення Foureyes для аналізу продажів допомагає компаніям відстежувати, захищати, залучати та продавати краще. Як правило, компанії зосереджуються на тому, щоб залучити більше потенційних клієнтів за допомогою маркетингових зусиль на початку послідовності. Але Foureyes дозволяє компан...
hubsell
hubsell.com
HubSell використовує технологію з часткою ручної роботи для пошуку потрібних компаній і відповідальних осіб, які приймають рішення, на основі ваших цільових профілів/особистостей клієнтів, після чого hubSell дає вам змогу зв’язатися з виявленими потенційними клієнтами за допомогою високоперсоналізов...
Zintlr
zintlr.com
Zintlr — це технологічний інструмент продажів B2B, який використовує Z-фактор для аналізу потенційних клієнтів і рекомендацій. Zintlr прагне змінити спосіб пошукових досліджень і збору розвідувальних даних, щоб визначити 5% найкращих у вашому TAM. Розроблений, щоб допомогти вам розпізнати та захопит...
SellHack
sellhack.com
Знаходьте електронні листи та витрачайте більше часу на зустрічі з потенційними клієнтами та менше часу на їх пошук. SellHack — це єдиний інструмент, який вам потрібен, щоб контролювати свій конвеєр.
Peakslead
peakslead.com
Знаходьте потенційних клієнтів і укладайте угоди з легкістю! Отримайте доступ до точної та перевіреної в реальному часі бази даних B2B, щоб стимулювати зростання завдяки вбудованій верифікації електронної пошти.
CartInsight
cartinsight.io
CartInsight курує мільйони онлайн-магазинів і надає вичерпну базу даних потенційних клієнтів електронної комерції в усьому світі з глибокою аналітикою про їхній трафік, галузь, використання технологій, ключових осіб, які приймають рішення, і багато іншого.