Програма SalesMail — це найпростіший спосіб надсилати персоналізовані відео електронною поштою, текстовими повідомленнями та CRM. Професіонали з догляду за людьми похилого віку, продажу багатоквартирних будинків, нерухомості та техніки довіряють SalesMail, щоб допомогти їм затьмарити конкурентів, створити довіру та швидше отримати результати. З рейтингом App Store 4,9 і перевіреною простотою використання SalesMail дає змогу розблокувати можливості персоналізованого відео. Популярні варіанти використання включають інформаційну роботу до та після туру, віртуальні тури, пошук потенційних клієнтів, спілкування з мешканцями, обмін повідомленнями, автовідповідачі та багато іншого. Користувачі SalesMail повідомляють, що вони не тільки отримують більше кліків і відповідей, але й будують міцніші стосунки з цільовою аудиторією, прискорюючи цикли продажів і швидше досягаючи бажаних результатів.

Вебсайт: salesmail.com

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