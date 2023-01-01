Альтернативи - SalesboxAI
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Intercom
intercom.com
Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
Spike
spikenow.com
Потужна папка «Вхідні» Spike містить розмовну електронну пошту, завдання, нотатки, документи для спільної роботи, сховище файлів і ваш календар — усе в одному каналі.
JustCall
justcall.io
JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — це сучасне програмне забезпечення для чату в прямому ефірі, створене для команд, які хочуть спілкуватися з клієнтами ✓ Програмне забезпечення для чату Freshchat від Freshworks.
Smartsupp
smartsupp.com
Веб-сайт без чату схожий на магазин без продавця. Почніть розмову зі своїми відвідувачами та перетворіть їх на щасливих клієнтів.
ManyChat
manychat.com
Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
Cloze
cloze.com
Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.
Gong.io
gong.io
Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записуйте, транскрибуйте та шукайте свої зустрічі! Автоматичні нотатки зустрічі для Zoom, GMeet, Teams, Webex тощо.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Drift
drift.com
Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.
Writecream
writecream.com
A.I створив холодні листи та вміст.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
Helpwise
helpwise.io
Helpwise — це проста у користуванні спільна папка «Вхідні» та програмне забезпечення для спільної електронної пошти для команд, щоб керувати обліковими записами командної електронної пошти, наприклад help@, sales@ тощо. Отримайте спільну папку «Вхідні» для своєї команди зараз!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
smrtPhone
smrtphone.io
Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний дозвон. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текстові повідомлення, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.
Grain
grain.com
Записуйте, транскрибуйте, кліпуйте та діліться відео з Zoom у реальному часі. Важливий інструмент для сучасних команд.
Botpress
botpress.com
Створюйте чат-боти ChatGPT напрочуд швидко 🚀. Перший конструктор чат-ботів нового покоління на базі OpenAI. Створюйте ботів, подібних до ChatGPT, для свого проекту чи бізнесу, щоб виконувати завдання. 🎯
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel — це провідна платформа ботів для створення чат-ботів штучного інтелекту для Facebook. Дізнайтеся, як швидко та легко створити бота Facebook Messenger – кодування не потрібне.
Continually
continual.ly
Безкоштовні чат-боти та живий чат для вашого сайту. Перетягніть конструктор чат-ботів, навички кодування не потрібні.
Vowel
vowel.com
Найпростіший спосіб проводити продуктивні зустрічі. Відеоконференції, транскрипція нарад у прямому ефірі, миттєві записи та плани спільної роботи + нотатки — усе в одному місці.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Clari
clari.com
Прогнозування, аналітика діяльності та управління потоками для команд B2B Revenue.
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — це робочий простір без коду, який відкриває потужність WhatsApp для масштабування вашого бізнесу за допомогою Shared Inbox, WhatsApp Chatbot без коду, WhatsApp Broadcasts тощо
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — це інтелектуальна платформа для зустрічей з клієнтами, яка допомагає збільшити швидкість продажів і збільшити дохід. Спробуйте безкоштовно та дізнайтеся, чому провідні компанії використовують Demodesk для підвищення рівня своїх доходів.
Outplay
outplayhq.com
Утричі більше ваших зустрічей з продажу, а не вашого бюджету Платформа залучення продажів Outplay має все, що вам потрібно, щоб підвищити ефективність вашої команди продажів — багатоканальне охоплення, автоматизація вихідних продажів, відстеження потенційних клієнтів, ринок потенційних клієнтів, пл...
Messagely
messagely.com
Програмне забезпечення для підтримки клієнтів і платформа обміну повідомленнями від Messagely. Ведіть змістовніші розмови із щасливішими клієнтами та швидше розвивайте свій бізнес.
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
Landbot
landbot.io
Найпотужніший конструктор чат-ботів без коду Збільште свій дохід, скоротіть операційні витрати та порадуйте своїх клієнтів.
Engati
engati.com
Engati — це найкращий безкоштовний чат-бот зі штучним інтелектом без використання коду та платформа для чату в прямому ефірі для створення чат-ботів зі штучним інтелектом і участі в розмовах у режимі реального часу в WhatsApp, веб-сайті, месенджері тощо.
Troops
troops.ai
Ніколи не пропустіть сигнал доходу з військами. Легко оновлюйте Salesforce, HubSpot, Zendesk і Jira безпосередньо з Slack і Microsoft Teams. Почніть роботу безкоштовно.
CoPilot AI
copilotai.com
Удосконалений набір інструментів CoPilot AI дає продавцям змогу орієнтуватися на найкращих потенційних клієнтів, розвивати якісних потенційних клієнтів і бронювати більше зустрічей у LinkedIn Sales Navigator.
Aloware
aloware.com
Насолоджуйтесь необмеженими дзвінками + текстовими повідомленнями від 50 доларів США/агент/місяць. Інтегрується з HubSpot, Zoho тощо! У комплекті з Power Dialer і засобами автоматизації.
Omnichat
omnichat.ai
Автоматизуйте маркетинг електронної комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями. Зростайте швидше та збільшуйте продажі за допомогою багатоканальної системи обміну повідомленнями CRM із живим чатом, чат-ботами та автоматизацією маркетингу.
Userlike
userlike.com
Перетворіть миттєві чати на довгострокових клієнтів. Програмне забезпечення для живого чату, яке тримає ваших клієнтів поруч. Почніть розмову на своєму веб-сайті, залишайтеся на зв’язку через програми обміну повідомленнями.
Clay
clay.com
Знаходьте потенційних клієнтів будь-де в Інтернеті. Створюйте списки потенційних клієнтів із місць, про які ви ніколи не думали. Підключіться до 50+ інтеграцій, щоб автоматично отримувати імена, електронні адреси, стек технологій, відкриті ролі та багато іншого.
People.ai
people.ai
People.ai автоматизує введення даних вручну, підвищує продуктивність продажів і надає практичні дані для всіх ваших інструментів керування.
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM працює як рампа до HubSpot і розкриває Dark Pipeline без сховища даних.
Sender
sender.net
Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Найкраща CRM, все про продажі! Інструмент для стимулювання продажів, проста, виграшна формула. Зосередьтеся на управлінні процесом продажів і аналітиці, щоб максимізувати дохід.
Text Request
textrequest.com
Залучіть клієнтів Платформа обміну бізнес-повідомленнями, яка дає змогу надсилати текстові повідомлення з офісного номера телефону безпосередньо на комп’ютері, тож ви дійсно можете отримати відповідь.
WotNot
wotnot.io
Автоматизуйте взаємодію зі своїми поточними та майбутніми клієнтами вже сьогодні! Легко створити ботів, але важко отримати бажані результати. Ось тут на допомогу входить WotNot, надаючи послуги «зроблено для вас». Ми створюємо конвеєр кваліфікованих потенційних клієнтів, автоматизуємо вашу підтримку...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Доведіть ROI. Збільшення конверсій. Збільште дохід. Відстежуйте та відносьте кожного потенційного клієнта в Інтернеті та офлайн до тієї кампанії, яка його стимулює.
Salesmate
salesmate.io
Збільште свій дохід і зв’язки. Salesmate пропонує простий, індивідуальний і продуктивний досвід для вашої команди продажів і клієнтів.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центру Genesys Cloud CX дає змогу вашому бізнесу надавати виняткові послуги на всьому шляху клієнта. Відкрийте для себе чудовий CX сьогодні.
Haptik
haptik.ai
Haptik допомагає брендам залучати, конвертувати, залучати та захоплювати користувачів завдяки персоналізованому розмовному досвіду на основі штучного інтелекту на 20 каналах і понад 100 мовами.
Contlo
contlo.com
Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.
Woodpecker
woodpecker.co
Холодні електронні листи, які починають теплі ділові розмови. Автоматизуйте електронні листи та подальші дії за допомогою інструмента, адаптованого до ваших потреб.
GoSquared
gosquared.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою автоматизації маркетингу, чату та аналітики в реальному часі.
Demandbase
demandbase.com
Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.
Upscale
upscale.ai
Перетворіть перспективи на дохід Платформа Sales Engagement Platform, яка допомагає вашій команді продажів будувати послідовний конвеєр і швидше досягати цілей доходу