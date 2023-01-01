Альтернативи - Sales.Rocks

EngageTech

engagetech.io

Ми дозволяємо нашим клієнтам керувати більш кваліфікованим, передбачуваним процесом за допомогою нашої унікальної платформи Sales Intelligence та послуг SDR світового рівня. Тут, на G2, інформація та відгуки, які ви знайдете, стосуються нашої платформи Sales Intelligence (раніше відомої як EngageIQ)...