Альтернативи - Sage Intacct

Patreon

Patreon

patreon.com

Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших отримують зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть витрачати більше часу на залучення своїх шанувальникі...

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks — це пакет бухгалтерського програмного забезпечення, розроблений і проданий компанією Intuit. Продукти QuickBooks орієнтовані в основному на малий і середній бізнес і пропонують локальні бухгалтерські програми, а також хмарні версії, які приймають бізнес-платежі, керують і оплачують рахун...

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Дізнайтесь більше.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронн...

Xero

Xero

xero.com

Xero — це публічна технологічна компанія, що розташована в Новій Зеландії, зареєстрована на Австралійській фондовій біржі. Xero — це хмарна бухгалтерська програмна платформа для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нейпір), шість офісів в Австра...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

QuickBooks Workforce (раніше — QuickBooks Time, TSheets Time Tracker) — це хмарна програма для відстеження та планування часу, яка дозволяє вашим працівникам приходити та виходити з робочого місця за допомогою пристроїв, які вони вже мають у своїх кишенях.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблен...

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Почніть міцно. QuickBooks Self-Employed надає новачкам і малим підприємствам функції, необхідні для просування вперед.

Procore

Procore

procore.com

Програмне забезпечення для будівництва Procore керує вашими будівельними проектами, ресурсами та фінансами від планування до закриття. Платформа підключає кожного учасника проекту до рішень, створених спеціально для галузі для власника, генерального підрядника та спеціального підрядника. Здатність с...

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera — це відзначена нагородами інтегрована платформа, яка дозволяє малому та середньому бізнесу швидше масштабуватися за допомогою меншої кількості інструментів. Сотні тисяч малих і середніх підприємств використовують Deskera для управління бухгалтерським обліком, інвентаризацією, нарахуванням з...

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Pabbly Subscriptions — це хмарне програмне забезпечення, яке спеціалізується на процесах виставлення рахунків за підписки та керування ними з інтеграцією провідного платіжного шлюзу для полегшення збору платежів. Він пропонує функції, які полегшують вашу роботу, наприклад керування податком у вистав...

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Intacct — це гнучка та масштабована фінансова платформа, яка надає широкі можливості бухгалтерського обліку тисячам компаній у всьому світі. Sage Intacct надає набір основних бухгалтерських програм, таких як головна книга, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, управління готі...

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

З 1999 року Ecount Inc. продовжує пропонувати одне з найдоступніших і настроюваних хмарних рішень для планування ресурсів підприємства (ERP) на ринку. Надаючи повністю інтегровану надійну систему керування даними, Ecount ERP допомогла більш ніж 20 000 малих і середніх підприємств у всьому світі. Ко...

BizSuite

BizSuite

bizsuite.com.ng

BizSuite — це хмарне програмне забезпечення для керування бізнесом, орієнтоване на простоту, функціональність і налаштування. Повний контроль над своїми покупками, продажами, запасами, фінансами та витратами. Керуйте всіма повсякденними справами в одному місці. Ідеально підходить для всіх видів бізн...

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

Програмне забезпечення для виставлення рахунків за підписку, створене для компаній, що розвиваються. Керуйте життєвим циклом виставлення рахунків за підписку клієнта від кінця до кінця. Автоматизуйте регулярне виставлення рахунків, керуйте підписками, надсилайте професійні рахунки-фактури, що відпо...

JobTread

JobTread

jobtread.com

Найрозумніший спосіб керувати своїми будівельними роботами Організуйтесь, завершуйте свої проекти вчасно та збільшуйте свої прибутки. JobTread — це комплексне програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає вам керувати всіма вашими бізнес-процесами, від продажів і оцінки до завер...

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

GoCardless має на меті стати світовою банківською платіжною мережею. Позбавте людей і компанії від розчарувань і вартості застарілих методів оплати за допомогою простих і безпечних рішень для прямих банківських платежів. Збирайте миттєві одноразові платежі. Або автоматичні регулярні платежі. Викорис...

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Маркетингова платформа утримання електронної комерції Yotpo допомагає брендам будь-якого розміру зміцнити свої стосунки зі споживачами. Завдяки уніфікованим керованим даними рішенням для лояльності, маркетингу через SMS та електронною поштою, оглядів, підписок тощо Yotpo допомагає брендам забезпечув...

Chargebee

Chargebee

chargebee.com

Платформа Chargebee дає змогу компаніям, які працюють за передплатою, отримувати, зберігати та максимізувати можливості отримання прибутку за допомогою автоматизованого регулярного виставлення рахунків, керування підписками та аналітики доходів. Завдяки плавній інтеграції з вашим технологічним набор...

Knowify

Knowify

knowify.com

Лише для комерційних субпідрядників і ремонтників житлових приміщень! Працюйте ефективно, без паперу та з кращим уявленням про ефективність роботи, ніж будь-коли раніше. Пропонує як роботу за контрактом, так і інструменти керування розсилкою. Синхронізується з QuickBooks. Особливості: детальна кальк...

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

2Checkout — це постачальник цифрової комерції та платежів, який допомагає компаніям продавати свої продукти та послуги за допомогою кількох каналів, залучати клієнтів через численні точки взаємодії, підвищувати рівень утримання клієнтів і доходів, використовувати розумніші варіанти оплати та моделі ...

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

Усе, що вам потрібно, щоб продавати будь-що цифрове будь-де в Інтернеті — аудіокниги, електронні книги, фотографії, програмне забезпечення, членство, квитки на події, онлайн-курси та багато іншого.

SAP

SAP

sap.com

У SAP наша мета — допомогти світу працювати краще та покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та ро...

Adapty

Adapty

adapty.io

Adapty допомагає розробникам мобільних пристроїв аналізувати та збільшувати кількість підписок у програмі, інтегрувати покупки в програмі протягом кількох годин і проводити експерименти з монетизації швидше та дешевше. - Тестові ціни покупок у програмі без випуску програми. - Інтегруйте IAP протягом...

Dolibarr

Dolibarr

dolibarr.org

Dolibarr ERP & CRM — це сучасний програмний пакет, який допомагає керувати діяльністю вашої організації (контакти, постачальники, рахунки-фактури, замовлення, запаси, порядок денний…). Це пакет програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом (написаний на PHP із покращенням JavaScript), розробл...

ChurchTrac

ChurchTrac

churchtrac.com

Нашою пристрастю є оснащення церков для кращого служіння. ChurchTrac — це потужний інструмент, який дає змогу не відставати від членства, покращувати спілкування та організовувати свою команду та служіння. Ми включили все, що вам потрібно, включаючи відстеження внесків, онлайн-пожертвування, реєстра...

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica, заснована в 2008 році, є постачальником технологій, який розробляє програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) у хмарі та браузері для малого та середнього бізнесу (SMB). Штаб-квартира компанії розташована в Белв'ю, штат Вашингтон (столичний район Сіетла). Acumatica...

weclapp

weclapp

weclapp.com

weclapp є провідним хмарним постачальником програмного забезпечення CRM та ERP, призначеного для малого та середнього бізнесу. Повністю інтегрована система може бути використана для легкого керування всіма вашими клієнтами, проектами, рахунками-фактурами, замовленнями, статтями, квитками та багатьом...

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