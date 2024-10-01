Альтернативи - Sage Intacct
Patreon
patreon.com
Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших отримують зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть витрачати більше часу на залучення своїх шанувальникі...
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks — це пакет бухгалтерського програмного забезпечення, розроблений і проданий компанією Intuit. Продукти QuickBooks орієнтовані в основному на малий і середній бізнес і пропонують локальні бухгалтерські програми, а також хмарні версії, які приймають бізнес-платежі, керують і оплачують рахун...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Дізнайтесь більше.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронн...
Xero
xero.com
Xero — це публічна технологічна компанія, що розташована в Новій Зеландії, зареєстрована на Австралійській фондовій біржі. Xero — це хмарна бухгалтерська програмна платформа для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нейпір), шість офісів в Австра...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (раніше — QuickBooks Time, TSheets Time Tracker) — це хмарна програма для відстеження та планування часу, яка дозволяє вашим працівникам приходити та виходити з робочого місця за допомогою пристроїв, які вони вже мають у своїх кишенях.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблен...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Почніть міцно. QuickBooks Self-Employed надає новачкам і малим підприємствам функції, необхідні для просування вперед.
Procore
procore.com
Програмне забезпечення для будівництва Procore керує вашими будівельними проектами, ресурсами та фінансами від планування до закриття. Платформа підключає кожного учасника проекту до рішень, створених спеціально для галузі для власника, генерального підрядника та спеціального підрядника. Здатність с...
Deskera
deskera.com
Deskera — це відзначена нагородами інтегрована платформа, яка дозволяє малому та середньому бізнесу швидше масштабуватися за допомогою меншої кількості інструментів. Сотні тисяч малих і середніх підприємств використовують Deskera для управління бухгалтерським обліком, інвентаризацією, нарахуванням з...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — це хмарне програмне забезпечення, яке спеціалізується на процесах виставлення рахунків за підписки та керування ними з інтеграцією провідного платіжного шлюзу для полегшення збору платежів. Він пропонує функції, які полегшують вашу роботу, наприклад керування податком у вистав...
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — це гнучка та масштабована фінансова платформа, яка надає широкі можливості бухгалтерського обліку тисячам компаній у всьому світі. Sage Intacct надає набір основних бухгалтерських програм, таких як головна книга, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, управління готі...
ECOUNT ERP
ecount.com
З 1999 року Ecount Inc. продовжує пропонувати одне з найдоступніших і настроюваних хмарних рішень для планування ресурсів підприємства (ERP) на ринку. Надаючи повністю інтегровану надійну систему керування даними, Ecount ERP допомогла більш ніж 20 000 малих і середніх підприємств у всьому світі. Ко...
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite — це хмарне програмне забезпечення для керування бізнесом, орієнтоване на простоту, функціональність і налаштування. Повний контроль над своїми покупками, продажами, запасами, фінансами та витратами. Керуйте всіма повсякденними справами в одному місці. Ідеально підходить для всіх видів бізн...
Zoho Billing
zoho.com
Програмне забезпечення для виставлення рахунків за підписку, створене для компаній, що розвиваються. Керуйте життєвим циклом виставлення рахунків за підписку клієнта від кінця до кінця. Автоматизуйте регулярне виставлення рахунків, керуйте підписками, надсилайте професійні рахунки-фактури, що відпо...
JobTread
jobtread.com
Найрозумніший спосіб керувати своїми будівельними роботами Організуйтесь, завершуйте свої проекти вчасно та збільшуйте свої прибутки. JobTread — це комплексне програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає вам керувати всіма вашими бізнес-процесами, від продажів і оцінки до завер...
GoCardless
gocardless.com
GoCardless має на меті стати світовою банківською платіжною мережею. Позбавте людей і компанії від розчарувань і вартості застарілих методів оплати за допомогою простих і безпечних рішень для прямих банківських платежів. Збирайте миттєві одноразові платежі. Або автоматичні регулярні платежі. Викорис...
Yotpo
yotpo.com
Маркетингова платформа утримання електронної комерції Yotpo допомагає брендам будь-якого розміру зміцнити свої стосунки зі споживачами. Завдяки уніфікованим керованим даними рішенням для лояльності, маркетингу через SMS та електронною поштою, оглядів, підписок тощо Yotpo допомагає брендам забезпечув...
Chargebee
chargebee.com
Платформа Chargebee дає змогу компаніям, які працюють за передплатою, отримувати, зберігати та максимізувати можливості отримання прибутку за допомогою автоматизованого регулярного виставлення рахунків, керування підписками та аналітики доходів. Завдяки плавній інтеграції з вашим технологічним набор...
Knowify
knowify.com
Лише для комерційних субпідрядників і ремонтників житлових приміщень! Працюйте ефективно, без паперу та з кращим уявленням про ефективність роботи, ніж будь-коли раніше. Пропонує як роботу за контрактом, так і інструменти керування розсилкою. Синхронізується з QuickBooks. Особливості: детальна кальк...
2Checkout
2checkout.com
2Checkout — це постачальник цифрової комерції та платежів, який допомагає компаніям продавати свої продукти та послуги за допомогою кількох каналів, залучати клієнтів через численні точки взаємодії, підвищувати рівень утримання клієнтів і доходів, використовувати розумніші варіанти оплати та моделі ...
SendOwl
sendowl.com
Усе, що вам потрібно, щоб продавати будь-що цифрове будь-де в Інтернеті — аудіокниги, електронні книги, фотографії, програмне забезпечення, членство, квитки на події, онлайн-курси та багато іншого.
SAP
sap.com
У SAP наша мета — допомогти світу працювати краще та покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та ро...
Adapty
adapty.io
Adapty допомагає розробникам мобільних пристроїв аналізувати та збільшувати кількість підписок у програмі, інтегрувати покупки в програмі протягом кількох годин і проводити експерименти з монетизації швидше та дешевше. - Тестові ціни покупок у програмі без випуску програми. - Інтегруйте IAP протягом...
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP & CRM — це сучасний програмний пакет, який допомагає керувати діяльністю вашої організації (контакти, постачальники, рахунки-фактури, замовлення, запаси, порядок денний…). Це пакет програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом (написаний на PHP із покращенням JavaScript), розробл...
ChurchTrac
churchtrac.com
Нашою пристрастю є оснащення церков для кращого служіння. ChurchTrac — це потужний інструмент, який дає змогу не відставати від членства, покращувати спілкування та організовувати свою команду та служіння. Ми включили все, що вам потрібно, включаючи відстеження внесків, онлайн-пожертвування, реєстра...
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, заснована в 2008 році, є постачальником технологій, який розробляє програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) у хмарі та браузері для малого та середнього бізнесу (SMB). Штаб-квартира компанії розташована в Белв'ю, штат Вашингтон (столичний район Сіетла). Acumatica...
weclapp
weclapp.com
weclapp є провідним хмарним постачальником програмного забезпечення CRM та ERP, призначеного для малого та середнього бізнесу. Повністю інтегрована система може бути використана для легкого керування всіма вашими клієнтами, проектами, рахунками-фактурами, замовленнями, статтями, квитками та багатьом...