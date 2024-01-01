Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «RushLane» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

RushLane є одним із провідних веб-сайтів автомобільних новин в Індії, який був заснований у 2008 році Маюром Сабхарвалом, Набанітою Сінгха Роєм і Сагаром Пателем. Щоденно оновлюється новинами про автомобілі, велосипеди, мотоцикли, скутери, електромобілі, комерційні транспортні засоби, звіти про продажі на внутрішньому ринку та експорті, свідоцтва, ексклюзивні шпигунські знімки, а також детальні огляди експертів.

Вебсайт: rushlane.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «RushLane». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.