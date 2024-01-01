Альтернативи - Runway Financial

Talligence

talligence.in

Talligence — це інструмент звітування бізнес-аналітики для користувачів Tally. Talligence — це потужне й унікальне BI-рішення на базі штучного інтелекту та машинного навчання, яке перетворює та візуалізує ваші дані Tally у значущу бізнес-ідею. Він дуже простий у використанні та простий у реалізації.