Rose Rocket — це програмне забезпечення ERP для автотранспортних компаній. Rose Rocket — це комплексна система управління транспортуванням (TMS) № 1, яка отримала найвищий рейтинг і відзначена нагородами, яка допомагає тисячам транспортних і логістичних компаній (брокерів, перевізників і вантажовідправників) оптимізувати й автоматизувати свій бізнес. Rose Rocket — це програмне забезпечення для управління транспортуванням (TMS), яке вибирають Unigroup, United Van Lines, Gulf Relay, Canada Cartage, Mayflower і тисячі інших, щоб максимізувати дохід і ефективність замовлень, отримати найкращі тарифи для своїх клієнтів, безперебійну відправку, максимізувати відстеження ELD і відстежувати видимість, мінімізувати час для отримання готівки та безпечно інтегруватися з існуючими інтеграціями робочого процесу.

Вебсайт: roserocket.com

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