Rootly

Rootly

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Вебсайт: rootly.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Сучасне управління викликами та інцидентами. Реагування на виклики та інциденти на основі штучного інтелекту. Красиве, сучасне керування інцидентами на основі Slack — від першого сповіщення до ретроспективи

Вебсайт: rootly.com

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