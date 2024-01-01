Roopairs — єдина сучасна платформа, створена для героїв комерційного ремонту кухонь. Roopairs оптимізує зв’язок між офісом і полем, надаючи набір функцій для надлишкового доходу, який включає: планування, диспетчеризацію, керування завданнями, фотографії та документи, додаток для техніків у полі, відстеження часу, керування обладнанням/гарантіями, покупки Замовлення, інвентаризація, оцінка, виставлення рахунків і багато іншого! Roopairs спеціалізується на комерційних компаніях, які надають послуги, тому що ми розуміємо, що ви працюєте інакше, ніж надаєте послуги в житлових приміщеннях. Відвідайте наш веб-сайт і забронюйте демонстраційну презентацію.

Вебсайт: roopairs.com

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