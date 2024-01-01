RoomGPT

RoomGPT

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Вебсайт: roomgpt.io

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RoomGPT — це платформа дизайну інтер’єру на базі штучного інтелекту, яка дозволяє користувачам практично перепроектувати та трансформувати будь-яку кімнату, використовуючи лише одну фотографію. Ключові особливості включають: * Переплануйте свої кімнати, завантаживши фото та експериментуючи з різними стилями дизайну та плануванням. Платформа працює на основі передової технології ШІ. * Понад 2 мільйони людей використовували RoomGPT, щоб допомогти змінити дизайн своїх будинків, і багато хто хвалить цей інструмент за простоту використання та ефективність. * Відгуки користувачів підкреслюють, як RoomGPT допомагає впоратися з нерішучістю під час декорування, дозволяє побачити кімнати в різних темах перед ремонтом і забезпечує чудовий «переосмислення фотографій кімнати» на основі штучного інтелекту. * Платформа створена Hassan ([email protected]) і працює на основі технологій Replicate та Bytescale AI. * RoomGPT має на меті спростити процес дизайну інтер’єру, використовуючи можливості штучного інтелекту, щоб дозволити користувачам легко експериментувати з різними стилями дизайну та візуалізувати зміни у своєму просторі.

Вебсайт: roomgpt.io

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