Roomex

Roomex

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Вебсайт: roomex.com

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Roomex – це платформа для подорожей і витрат, створена для компаній з мобільною робочою силою. Наша платформа пропонує найширшу мережу готелів, готелів типу "ліжко та сніданок", апартаментів тощо з ексклюзивними тарифами Roomex і варіантами розміщення, адаптованими до екіпажів, проектної роботи та тривалого перебування. Завдяки найкращому в галузі рейтингу Net Promoter Score 52 наша спеціальна команда обслуговування клієнтів гарантує, що кожна поїздка, заброньована через Roomex, ідеально відповідає потребам наших клієнтів. Більше того, RoomexPay дозволяє підприємствам легко керувати витратами. Завдяки консолідованому виставленню рахунків, стягненню після виїзду та безкоштовному скасуванню бронювання Roomex виключає роботу з робочих поїздок.
Категорії:
Travel
Програмне забезпечення для управління витратами

Вебсайт: roomex.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Roomex». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

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lastminute.com

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Mayple

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Friday

Friday

friday.app

Wanderlog

Wanderlog

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Hopper

Hopper

hopper.com

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