Roomex – це платформа для подорожей і витрат, створена для компаній з мобільною робочою силою. Наша платформа пропонує найширшу мережу готелів, готелів типу "ліжко та сніданок", апартаментів тощо з ексклюзивними тарифами Roomex і варіантами розміщення, адаптованими до екіпажів, проектної роботи та тривалого перебування. Завдяки найкращому в галузі рейтингу Net Promoter Score 52 наша спеціальна команда обслуговування клієнтів гарантує, що кожна поїздка, заброньована через Roomex, ідеально відповідає потребам наших клієнтів. Більше того, RoomexPay дозволяє підприємствам легко керувати витратами. Завдяки консолідованому виставленню рахунків, стягненню після виїзду та безкоштовному скасуванню бронювання Roomex виключає роботу з робочих поїздок.

Вебсайт: roomex.com

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