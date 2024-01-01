Альтернативи - Rollbar
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та к...
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) — це власний продукт для відстеження проблем, розроблений Atlassian, який дозволяє відстежувати помилки та гнучко керувати проектами.
ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
GitLab
gitlab.com
GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмит...
Shortcut
shortcut.com
Ярлик (раніше Clubhouse) – працюйте над кодуванням, а не над інструментом. Управління проектами ніколи не було таким простим. Ми впроваджуємо потік у робочий процес вашої команди програмного забезпечення. Плануйте, співпрацюйте, створюйте та оцінюйте успіх за допомогою Shortcut. 500 тисяч розробни...
YouTrack
jetbrains.com
Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі про...
Backlog
backlog.com
Backlog — це комплексне програмне забезпечення для керування проектами для всієї команди. Відстеження проблем, хостинг Git і контроль версій, а також Wiki.
Sentry
sentry.io
Sentry — це крос-платформний моніторинг додатків, зосереджений на звітах про помилки.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne — це платформа для координації вразливостей і винагород за помилки, яка об’єднує компанії з тестувальниками проникнення та дослідниками кібербезпеки. Це була одна з перших компаній, разом із Synack і Bugcrowd, яка охопила та використовувала краудсорсингових дослідників безпеки та кібербезп...
Linear
linear.app
Linear допомагає оптимізувати програмні проекти, спринти, завдання та відстеження помилок. Він створений для високопродуктивних команд.
Wrike
wrike.com
Лише платформа керування роботою Wrike дає вашій команді повну видимість і контроль над усіма вашими завданнями та проектами. Програмне забезпечення для управління проектами ніколи не було таким зручним для співпраці.
Teamwork
teamwork.com
Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.
todo.vu
todo.vu
Подивіться, чого ви можете досягти! Управління завданнями, відлік часу та виставлення рахунків для фрілансерів, консультантів і команд.
Zoho BugTracker
zoho.com
Надсилайте чудове програмне забезпечення з автоматичним відстеженням помилок. Просте, швидке та масштабоване програмне забезпечення для відстеження помилок, яке допомагає вам легко керувати помилками та вчасно постачати чудові продукти.
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag — це програма для моніторингу та звітування про помилки з найкращою у своєму класі функціональністю для мобільних програм. Наш інструмент сповіщає користувачів про баги, помилки тощо. Безкоштовне випробування!
Marker.io
marker.io
Повідомлення про помилки не повинно бути наукою. Отримайте відгуки про веб-сайт від клієнтів і колег у свій улюблений засіб відстеження помилок, не зводячи розробників з розуму.
LogRocket
logrocket.com
Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.
Assembla
assembla.com
Безпечний Git, розробка програмного забезпечення та керування вихідним кодом у хмарі. Assembla — це єдина у світі платформа з декількома сховищами, яка пропонує Git, Perforce і NextGenSVN у хмарі.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap допомагає вашому бізнесу завдяки своїй універсальній платформі зворотного зв’язку створювати кращі та успішніші продукти та послуги за допомогою відгуків клієнтів. Збирайте відгуки користувачів протягом життєвого циклу розробки продукту. Спробуйте безкоштовно.
DoneDone
donedone.com
Простий засіб відстеження проблем. Програма Easy Help Desk. Виконайте роботу. Відстеження помилок, керування завданнями та підтримка клієнтів – усе в одній простій програмі, яка сподобається вашій команді та клієнтам.
Instabug
instabug.com
Instabug – це компанія, що розробляє програмне забезпечення, яка надає звіти про помилки, моніторинг продуктивності програм, звіти про збої, чати в програмі та опитування користувачів для мобільних програм. Компанію було засновано у 2014 році. Станом на вересень 2019 року Instabug охопив понад 25 00...
Raygun
raygun.com
Додайте рентгенівський зір у свій код Raygun надає миттєве бачення якості та продуктивності ваших веб- і мобільних програм. Швидше виявляйте, повторюйте та вирішуйте проблеми, щоб забезпечити кращий досвід для ваших клієнтів.
Ruttl
ruttl.com
ruttl — це безкоштовний інструмент зворотного зв’язку для живих веб-сайтів, як і InVision, призначений для статичних веб-сайтів. Ви можете отримати відгук від свого клієнта та інформацію від вашої команди на веб-сайті в реальному часі або за посиланням. Це дає вам можливість редагувати живі веб-сайт...
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK об’єднує найважливіші інструменти для будь-якого програмного проекту. Відстеження помилок і проблем, вихідний код у Git або Subversion і довідкові матеріали бездоганно співіснують у середовищі, знайомому всій вашій команді.
Honeycomb
honeycomb.io
Знайдіть найбільш заплутані проблеми в додатку - рішення Honeycomb для спостережливості показує закономірності та викиди того, як користувачі сприймають ваш код у складних і непередбачуваних середовищах.
BugHerd
bugherd.com
BugHerd — це інструмент для візуального відстеження помилок на веб-сайті для веб-агентств, розробників і менеджерів із продуктів, який покращує спілкування між командами.
Axosoft
axosoft.com
Гнучке управління проектами. Програмне забезпечення Scrum, відстеження помилок, служба підтримки та вікі-програмне забезпечення для команд розробників.
JunoOne
juno.one
Працюйте з juno.one! Дослідіть ефективність роботи, як ніколи раніше. juno.one — це рішення ADLM 1-го класу для компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, компаній з постачання програмного забезпечення та інтеграторів програмного забезпечення по всьому світу. Протягом 30 днів безкош...
Memfault
memfault.com
Хмарне налагодження та спостереження для ваших пристроїв IoT. Зменшуйте ризики, надсилайте продукти швидше та вирішуйте проблеми завчасно, оновивши свої пристрої на базі Android і MCU за допомогою Memfault.
Dynatrace
dynatrace.com
Уніфікована можливість спостереження та безпека Спрощуйте складність хмари та впроваджуйте інновації швидше та безпечніше за допомогою єдиної платформи аналітики та автоматизації на базі штучного інтелекту.