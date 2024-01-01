Альтернативи - Roketfy
Helium 10
helium10.com
Від дослідження продуктів і ключових слів до оптимізації списку, аналітики тощо. Наші інструменти та тренінги допоможуть вам незалежно від того, де ви перебуваєте на шляху продажу.
Jungle Scout
junglescout.com
Ваша універсальна платформа для продажу на Amazon.
Keepa
keepa.com
Графіки історії цін Amazon, сповіщення про падіння цін, спостереження за цінами, щоденні падіння та розширення для браузера.
Sellerboard
sellerboard.com
Точна аналітика прибутку для продавців Amazon.
Informed Repricer
informed.co
Збільште свої прибутки за допомогою оптимізації цін. Залишайтеся конкурентоспроможними та заробляйте більше грошей за допомогою стратегій автоматичного переоцінки для всіх типів продавців. Informed.co — це конкурентоспроможна платформа для переоцінки №1, яка допомагає онлайн-бізнесу отримувати приб...
Webgility
webgility.com
Увійдіть зараз, щоб отримати доступ до провідної автоматизації бухгалтерського обліку та багатоканальної програмної платформи для онлайн-магазинів і комерційних компаній.
eDesk
edesk.com
Програмне забезпечення електронної комерції eDesk для обслуговування клієнтів поєднує всі ваші взаємодії з клієнтами та дані про замовлення в легко керовані заявки для команд підтримки клієнтів. Почніть сьогодні.
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp: універсальний інструмент продавця Amazon для PPC, ключових слів і прибутку SellerApp створено для надання продавцям даних, автоматизації розвідки та операцій.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — це провідне на ринку інтелектуальне рішення для переоцінки для продавців Amazon і eBay, яке дозволяє збільшити продажі та прибутки.
smartscout
smartscout.com
Усе, що вам потрібно для створення списків, які подобаються клієнтам і алгоритмам Amazon. За допомогою штучного інтелекту ви можете створювати списки з правильними ключовими словами та правильним повідомленням, як експерт, але лише за кілька хвилин
Perpetua
perpetua.io
Інфраструктура зростання для електронної комерції. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які використовують роздрібне програмне забезпечення Perpetua для медіарозробки та аналізу, щоб прибутково збільшити масштаби на Amazon, Walmart, Instacart та інших ринках.
SellerLegend
sellerlegend.com
Потужна аналітика Amazon для ваших продажів Amazon ГОТУЙТЕСЯ ВІДКРИЙТИ НАЙНАДІЙНІШУ ПРОГРАМУ НА РИНКУ: усі фінансові інструменти, необхідні продавцю Amazon, щоб керувати своїм бізнесом в ОДНОМУ місці! ВЗЯТЬ НАС ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ПОЇЗДКИ НА 21 БЕЗКОШТОВНИЙ ДЕНЬ | Без ризику | Скасуйте будь-коли до зак...
Auctiva
auctiva.com
Почніть продавати більше на Amazon і eBay за допомогою потужного багатоканального програмного забезпечення для електронної комерції Auctiva. Синхронізуйте запаси, обробляйте замовлення, додавайте продукти на кілька ринків в одному місці! Почніть безкоштовно протягом 30 днів. Розпочніть продавати вла...
Zetpy
zetpy.com
Одна панель керування для синхронізації всього. Синхронізуйте продукти, інвентар, клієнтів і замовлення з найпопулярнішими ринками електронної комерції, як-от Lazada, Shopee, TikTok Shop, Zalora, і кошиками для покупок, як-от Shopify, WooCommerce і Magento.
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks — це важливий інструмент SAAS для електронної комерції, що продає на Amazon, Wal-Mart, Shopify і eBay. Програмне забезпечення автоматизує облік електронної комерції, забезпечуючи незмінно чіткі та точні ділові книги, що сприяє прийняттю найкращих бізнес-рішень.
EX.CO
ex.co
EX.CO — це провідна у світі платформа для відеотехнологій, яка дає змогу видавцям володіти власною відеостратегією для отримання максимального прибутку.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Наша платформа №1 для оптимізації каналів даних і систем керування каналами продуктів дозволяє розміщувати ваші продукти в списку будь-де, де люди здійснюють покупки в Інтернеті, зокрема в Google Shopping, Amazon і Facebook.
Teikametrics
teikametrics.com
Оптимізація ринку – рекламуйте свій бізнес із надлюдським інтелектом! Підключайтеся, оптимізуйте та розвивайте свій бізнес за допомогою Flywheel 2.0 на основі штучного інтелекту, який тепер доступний на Amazon, Walmart.com та інших сайтах.
Sellesta
sellesta.ai
Sellesta.ai допомагає продавцям Amazon розвивати свій бізнес шляхом максимізації рейтингу та конверсії списків продуктів
NittyGritti
nittygritti.com
NittyGritti — це чудовий, інтелектуальний спосіб перемогти трафік на Amazon. Ми пропонуємо підібрані рішення з підтримкою штучного інтелекту, щоб глибоко зануритися у ваші сторінки зі списком і вловити всі ті дрібні деталі, які можуть утримувати вас від переходів. Подивіться на кожен ASIN, оцінений ...
3DSellers
3dsellers.com
Провідні інструменти продажу на eBay торгової марки знаходяться на платформі менеджера з продажу 3Dsellers eBay. Отримуйте більше продажів і відгуків на eBay, а також заощаджуйте час завдяки автоматизації eBay і масовим діям щодо списків, замовлень, повідомлень тощо. Забезпечте швидку (і навіть авто...
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator — це гнучке рішення для управління торгівлею, яке дозволяє оптимізувати, автоматизувати та керувати вашими продуктами, списками, ціноутворенням, запасами та замовленнями на кількох каналах і ринках. Клієнти StoreAutomator витрачають на 50% менше часу на непотрібні завдання адміністрат...
Stackline
stackline.com
Виконуючи місію підживлення майбутнього комерції шляхом зближення брендів і клієнтів, Stackline є першою повною платформою підключеної комерції для найбільш інноваційних брендів світу. Власні нейронні мережі Stackline і системи глибокого навчання виводять на поверхню та візуалізують трансформаційну ...
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (Маркетинг як послуга), керує брендами та компаніями, покращуючи взаємодію з клієнтами та потенційними клієнтами, збільшуючи відгуки та створюючи уніфіковані бази даних клієнтів трьома методами. Партнерство з технологій розподілу з великими корпораціями Google, Microsoft Bi...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...
Ad Badger
adbadger.com
Ad Badger — це єдиний програмний інструмент Amazon PPC, який знадобиться для оптимізації ваших кампаній. Пройдіть навчання Amazon Ads і розвивайтеся в нашій спільноті.
Mergado
mergado.com
Ми допомагаємо онлайн-магазинам отримати більше від Google Shopping, Facebook та інших систем порівняння покупок. Щодня ми налаштовуємо рекламу, щоб збільшити прибуток магазину за розумну ціну.
Seller Terminal
sellerterminal.com
Ласкаво просимо до Seller Terminal, вашого комплексного рішення для повернення втрачених доходів в екосистемі Amazon FBA. Завдяки підтвердженій історії успіху ми надали можливість понад 1000 продавцям, брендам, агрегаторам і складам відновити контроль над їхнім бізнесом FBA. Наш підхід: орієнтуватис...
SellerLion
sellerlion.com
Отримайте найкраще програмне забезпечення для оглядів і відгуків для продавців Amazon із програмним забезпеченням Amazon Review №1 в Індії від Sellerlion за конкурентоспроможною ціною. Придбайте додаток Amazon Feedback.
Sellerfox
sellerfox.com
Sellerfox — це універсальний інструмент аналізу та оптимізації для продавців Amazon. Це спрощує процес відстеження показників ефективності продуктів і ключових слів, дозволяючи користувачам відкривати можливості оптимізації та отримувати конкурентні переваги. Платформа пропонує зручний інтерфейс, як...