Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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RocketLit надає всім учням кращий доступ до навчання, а викладачам – доступ до даних, які їм потрібні для найбільшої ефективності.

Вебсайт: rocketlit.com

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