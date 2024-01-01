rocketAI

rocketAI

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Вебсайт: rocketai.io

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RocketAI — це платформа SaaS, яка використовує ШІ для покращення зображень продуктів і створення нових концепцій дизайну для компаній електронної комерції. Це дає можливість компаніям покращувати зображення своїх продуктів за допомогою фонів і контексту, що збільшує конверсію за лічені секунди. RocketAI надає зручний веб-інтерфейс для створення та редагування персоналізованих зображень продукту, створення варіацій продукту в нових кольорах, стилях і розмірах, а також покращення кутів зображення, освітлення та налаштувань для підвищення маркетингу та конверсії продажів. Платформа пропонує два плани – Standard і Enterprise – залежно від вимог електронної комерції. Стандартний план дозволяє створювати до 25 користувальницьких моделей із зображеннями продуктів, тоді як план Enterprise дозволяє без обмежень налаштовувати моделі та надає підтримку багатьом користувачам. За допомогою RocketAI компанії можуть використовувати штучний інтелект, щоб заощадити години часу на дослідження та проектування та збільшити продуктивність своїх творчих завдань.

Вебсайт: rocketai.io

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