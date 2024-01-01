Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ROAST» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

ROAST — це служба, яка надає відгуки на основі даних і поради експертів, щоб допомогти користувачам покращити свої профілі знайомств у таких програмах, як Tinder, Bumble і Hinge. Мета полягає в тому, щоб допомогти користувачам збільшити збіги в 10 разів і знайти кращі збіги, оптимізувавши їхній профіль.

Вебсайт: roast.dating

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