ROAST

ROAST

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Вебсайт: roast.dating

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ROAST — це служба, яка надає відгуки на основі даних і поради експертів, щоб допомогти користувачам покращити свої профілі знайомств у таких програмах, як Tinder, Bumble і Hinge. Мета полягає в тому, щоб допомогти користувачам збільшити збіги в 10 разів і знайти кращі збіги, оптимізувавши їхній профіль.

Вебсайт: roast.dating

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