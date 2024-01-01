RivetAI — це платформа робочого процесу на базі штучного інтелекту, призначена для спрощення процесу підготовки до виробництва для сценаристів, продюсерів і режисерів. Він пропонує ряд розширених функцій, щоб розкрити весь потенціал сценаріїв і допомогти у створенні чудового вмісту. Однією з його ключових особливостей є автоматизоване охоплення сценарію, що забезпечує детальний аналіз сценарію, включаючи стислий журнал, короткий виклад, конструктивні коментарі, порівняльні твори, жанри та рубрику об’єктивної оцінки. Платформа також пропонує функцію короткого опису сценарію, спрощуючи складні оповіді, генеруючи легкозасвоювані знімки сценаріїв, які висвітлюють ключові моменти сюжету та події. Функція розбивки персонажів RivetAI надає детальні описи й уявлення про персонажів, допомагаючи приймати рішення про кастинг і розвивати персонажа. Інструмент бюджетування, удосконалений штучним інтелектом, допомагає з фінансовим плануванням, генеруючи вичерпні оцінки бюджету на першому аркуші безпосередньо зі сценарію. Крім того, на основі сценарію можна створювати ефективні графіки зйомок, що оптимізує розподіл ресурсів і зменшує логістичні проблеми. Платформа надає пріоритет безпеці з найсучаснішими функціями для захисту творчої роботи та конфіденційної інформації. Він підтримує скрипти кількома мовами, включаючи, але не обмежуючись, англійську, іспанську, французьку, німецьку, італійську, голландську, арабську, китайську та телугу. Користувачі можуть вибирати з різних планів, у тому числі бета-плану, який включає звіти про покриття за допомогою штучного інтелекту, підсумки сценарію, таблиці з розбивкою персонажів, розбивку орієнтовного бюджету, автоматичний розклад зйомок і експорт усіх звітів у формат PDF. Платформа також пропонує функції запрошення користувачів і спільної роботи над проектом, а також підтримку обслуговування клієнтів. RivetAI прагне дати волю творчості, надаючи інструменти, які справляються з важкими завданнями, дозволяючи авторам зосередитися на написанні, а продюсерам — на створенні переконливого контенту.

Вебсайт: rivetai.com

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