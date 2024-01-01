Альтернативи - Riverside.fm
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...
Animaker
animaker.com
Animaker — це онлайн-виробник анімаційних відео «зроби сам» (#DIY), який робить презентації студійної якості доступними для кожного. Анімаційні відео, зроблено правильно!
Murf AI
murf.ai
Переходьте від тексту до мовлення за допомогою універсального генератора голосу AI. Увімкнено штучний інтелект, справжні голоси людей. Зробіть озвучку студійної якості за лічені хвилини. Використовуйте реалістичні штучні голоси Murf для подкастів, відео та всіх ваших професійних презентацій.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записуйте, транскрибуйте та шукайте свої зустрічі! Автоматичні нотатки зустрічі для Zoom, GMeet, Teams, Webex тощо.
Descript
descript.com
Записуйте, транскрибуйте, редагуйте, мікшуйте, співпрацюйте та опануйте своє аудіо та відео за допомогою Descript. Завантажити безкоштовно →.
Simplified
simplified.com
Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.
Notta
notta.ai
Записуйте та перетворюйте ваші улюблені подкасти, новини та розмовне радіо, чат Discord, аудіо Zoom Classes у текст. Ви можете відтворювати записи та редагувати стенограми, додавати примітки, теги, вставляти зображення, щоб отримати цінну інформацію з кожної розмови.
Rev
rev.com
Перетворення аудіо та відео на текст. Люди працюють пліч-о-пліч із найкращим ШІ для перетворення мовлення в текст.
Happy Scribe
happyscribe.com
Універсальна платформа транскрипції та субтитрів. Сучасний А.І. працюючи пліч-о-пліч із найкращими мовними професіоналами.
Tactiq
tactiq.io
Ведіть розмову, ми подбаємо про нотатки. Завдяки транскрипції Google Meet, Zoom, MS Teams і Webex від Tactiq у реальному часі ви ніколи не пропустите жодного слова.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — це платформа для створення аудіо та відео на основі штучного інтелекту, яка допомагає професійним подкастерам і аматорам створювати, редагувати та розповсюджувати подкасти високої якості за лічені секунди. Місія компанії полягає в тому, щоб демократизувати доступ до телемовлення за допом...
Sessions.us
sessions.us
Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.
Rewatch
rewatch.com
Відео, яке надає сили всій вашій команді Rewatch — це робочий простір для спільної роботи з відео, розроблений, щоб допомогти командам знати більше та швидко рухатися.
Trint
trint.com
Транскрибувати. Створити. Поділіться. Перетворіть аудіо та відео на вміст, який можна шукати, редагувати та ділитися 31 мовою.
tl;dv
tldv.io
Записувач нарад на основі штучного інтелекту для Zoom і Google Meet - tl;dv. Відкрийте для себе програмне забезпечення для зустрічей на базі GPT, щоб записувати відео, транскрибувати, виділяти й ділитися своїми онлайн-зустрічами. Спробуйте tldv безкоштовно!
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — це помічник із штучного інтелекту для проведення зустрічей, який автоматично записує відео, транскрибує, підсумовує та надає ключову інформацію з кожної зустрічі.
Grain
grain.com
Записуйте, транскрибуйте, кліпуйте та діліться відео з Zoom у реальному часі. Важливий інструмент для сучасних команд.
Sonix
sonix.ai
Sonix — це найдосконаліша у світі автоматизована платформа транскрипції, перекладу та субтитрів. Швидко, точно та доступно.
Vowel
vowel.com
Найпростіший спосіб проводити продуктивні зустрічі. Відеоконференції, транскрипція нарад у прямому ефірі, миттєві записи та плани спільної роботи + нотатки — усе в одному місці.
Fathom
fathom.video
Записує, транскрибує та виділяє найкращі моменти ваших дзвінків. Надсилає автоматично створені нотатки про дзвінки до вашої CRM.
Exemplary AI
exemplary.ai
Перетворіть відео й аудіо на захоплюючий вміст. Створюйте резюме, відеоролики, стенограми, підписи, переклади тощо за допомогою простих підказок
Claap
claap.io
МЕНШЕ ЗУСТРІЧ. БІЛЬШЕ РОБИТИ. Записуйте швидкі відео свого екрана, отримуйте контекстний відгук і приймайте рішення. Сучасний спосіб об’єднати гібридні команди.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — це перший і єдиний у світі цифровий помічник, створений для менеджерів з питань успіху клієнтів. Завдяки інтеграції в Zoom ми автоматично робимо нотатки, фіксуємо та призначаємо завдання, визначаємо ризики та надсилаємо відгуки про продукт. Більш того, ми допомагаємо вам писати подальші е...
Amberscript
amberscript.com
Ефективність поєднується з точністю: єдиний центр для всіх ваших потреб у транскрипції та субтитрах Наш передовий штучний інтелект у поєднанні з мовними професіоналами найвищого рівня спільно надає високоточні рішення, адаптовані до потреб вашого бізнесу.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics є провідним світовим експертом у сфері мовленнєвого інтелекту, який поєднує останні досягнення в галузі штучного інтелекту та машинного навчання, щоб розкрити бізнес-цінність людського мовлення. Компанії використовують Speechmatics у всьому світі, щоб точно розуміти та транскрибувати лю...
Beey
beey.io
Автоматична транскрипція та субтитри для вашого аудіо- та відеоконтенту Онлайн-інструмент для швидкого та точного розпізнавання голосу за доступною ціною. Зробіть високоякісні підписи та субтитри в розширеному редакторі за лічені хвилини.
Laxis
laxis.com
Отримайте максимальну цінність із кожної розмови з клієнтом Laxis AI Meeting Assistant розширює можливості команд з доходів, автоматично фіксуючи та витягаючи ключову інформацію з кожної взаємодії з клієнтом із мінімальними зусиллями.
Maestra
maestra.ai
Субтитри, озвучка та розшифровка. Створюється автоматично за лічені хвилини. Провідна технологія штучного інтелекту з вдосконаленим редагуванням. Перекладайте на понад 100 мов.
Verbit
verbit.co
Легко створюйте підписи та транскрибуйте свій вміст Швидко й точно перетворюйте аудіо- та відеоконтент на текст. Ми надаємо гарантований час виконання, орієнтуємося на 99% точність і починаємо лише з 0,15 доларів США за хвилину.