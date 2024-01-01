Альтернативи - Riskified
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
Fingerprint
fingerprint.com
API відбитків пальців браузера. Зупиніть шахрайство, спам і захоплення облікових записів за допомогою 99,5% точності відбитків пальців браузера як послуги.
Onfido
onfido.com
Цифрова ідентифікація стала простою. Створіть довіру під час реєстрації та за її межами за допомогою повного рішення цифрової ідентифікації на основі штучного інтелекту, створеного, щоб допомогти вам знати своїх клієнтів онлайн. Автоматизація дозволяє залучати нових клієнтів і зменшувати витрати, д...
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...
Intellicheck
intellicheck.com
Єдине рішення для боротьби з шахрайством, ефективне на понад 99% у роздрібній торгівлі, фінансових послугах, правоохоронних органах і галузях із віковими обмеженнями.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional є провідним світовим постачальником юридичної, нормативної та бізнес-інформації та аналітики, яка допомагає клієнтам підвищити продуктивність, покращити процес прийняття рішень і результати, а також просувати верховенство права в усьому світі. LexisNexis допомагає юр...
MaxMind
maxmind.com
Створюйте розумніші та безпечніші цифрові можливості за допомогою точних даних Інтегруйте GeoIP® і виявлення онлайн-шахрайства у свої програми
Forter
forter.com
Forter — це платформа довіри для цифрової економіки. Збільшуйте дохід, зменшуйте шахрайство та покращуйте взаємодію з клієнтами.
Sift
sift.com
Рішення для запобігання шахрайству, які дозволяють вашому бізнесу впроваджувати інновації та розвиватися без підвищеного ризику. Захистіть своїх клієнтів і торгівлю за допомогою рішень Sift проти шахрайства.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull — це платформа прийняття рішень про ризики в реальному часі, яка збирає дані на основі цифрових відбитків. Використовуючи безшумні перевірки кількох сигналів, включаючи номер телефону, електронну адресу, IP-адресу, пристрій і браузер, Trustfull допомагає компаніям у різних галузях оцінюват...
BrandShield
brandshield.com
Наша надійна технологія, яка очікує на патент, допомагає вам боротися з порушеннями та робить захист бренду доступним для організацій будь-якого розміру.
Adloox
adloox.com
Adloox – це провідна європейська незалежна платформа для перевірки реклами та статистики. З 2009 року Adloox розробляє найсучаснішу запатентовану технологію, щоб гарантувати, що всі їхні клієнти, включаючи рекламодавців, агентства та інші технології на стороні покупців, захищені від найвитонченіших ...
UpPass
uppass.io
UpPass — це платформа перевірки особи без коду, яка допомагає найшвидше зупинити онлайн-шахрайство. Подібно до Google Form, ви можете створити форму реєстрації разом із будь-якими етапами перевірки (порівняння живості та обличчя, перевірка електронної пошти, перевірка мобільного номера OTP, перевірк...
Chargeblast
chargeblast.com
Chargeblast, офіційний партнер Stripe, допомагає клієнтам-продавцям знизити рівень повернення платежів до 0% за допомогою сповіщень про повернення платежів. Наші клієнти отримують сповіщення, щойно клієнт відкриває запит на відкликання платежу, і можуть відшкодувати клієнту до того, як відкликання б...
AtData
atdata.com
Флагманська служба перевірки електронної пошти AtData, SafeToSend, є лідером у галузі за точністю, безпекою, швидкістю та простотою використання, щоб забезпечити комплексну гігієну даних електронної пошти та захист від дорогих проблемних адрес. SafeToSend підтвердить дійсність адреси електронної пош...
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro допомагає продавцям захистити свої інтернет-магазини від зловмисних шахраїв. Він перевіряє всі замовлення, здійснені за допомогою кредитних карток, PayPal тощо, на наявність онлайн-шахрайства. Як наслідок, він збільшує прибутки продавців електронної комерції за рахунок зменшення поверн...
Cognito
cognitohq.com
Перевірка особистості Cognito забезпечує миттєву відповідність KYC і AML, перевірку списку спостереження та багато іншого в усьому світі за допомогою лише кількох рядків коду.
Buysafe
buysafe.com
BuySafe надає гарантію онлайн-покупок, щоб допомогти незалежним продавцям електронної комерції створити репутацію, довіру та впевненість своїх покупців. Покупці отримують кращий і безпечніший досвід онлайн-покупок, а продавці бачать значне збільшення доходу, підвищення задоволеності покупців і лояль...
Chargebacks911
chargebacks911.com
Початки Chargebacks911 не були вкорінені в банківській справі чи платежах. Насправді вони взагалі не були у фінансовому секторі. Компанію заснували торговці, які витратили роки на розбудову онлайн-бізнесу, лише щоб побачити, як їхній успіх з’їли нанівець суперечки з клієнтами. Цей досвід надихнув на...
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net керує першою повноцінною платформою для захисту від шахрайства, боротьби з відмиванням коштів і KYC, створеною для цифрових підприємств і фінтех-компаній у всьому світі. Відзначена нагородами хмарна платформа допомагає організаціям будь-якого розміру використовувати аналіз ризиків на основ...
Xelix
xelix.com
Xelix — компанія, що розробляє корпоративне програмне забезпечення, що пропонує Центр керування на основі ШІ для команд із кредиторської заборгованості. Ми співпрацюємо з деякими з найбільших світових компаній, щоб автоматизувати та покращити їхні процеси фінансового контролю.Наш Центр керування A...
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud перевіряє, перевіряє та гарантує ваші онлайн-замовлення, щоб ви могли впевнено продавати та відправляти. Перевантажуючи свої замовлення на Eye4Fraud, ви отримуєте доступ до найповнішого пулу даних про покупки споживачів у світі.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS пропонує комплексний набір API для запобігання шахрайству, який ефективно виявляє та запобігає розширеним шахрайським діям, таким як людиноподібні боти, домашні проксі-сервери, підроблені електронні листи та викрадені дані користувачів. Нашим інструментам перевірки в режимі реального часу довір...
Kount
kount.com
Kount - це технологія довіри та безпеки. Компанії обирають рішення, які відповідають їхнім унікальним завданням, і ми допомагаємо їм впевнено розвиватися незалежно від галузі. Ми використовуємо рішення на основі даних, передове машинне навчання та десятиліття досвіду, щоб подолати виклики, з якими з...
Signifyd
signifyd.com
Signifyd – це постачальник засобів захисту торгівлі, який вирішує проблеми шахрайства та зловживань у ключових точках конверсії на шляху покупця електронної комерції від створення облікового запису до оформлення замовлення та запиту на повернення. Ми допомагаємо торговцям вирішити, коли покупцеві до...
NoFraud
nofraud.com
У NoFraud ми знаємо, що запобігання шахрайству полягає не лише в уникненні втрат, а й у покращенні якості обслуговування клієнтів. NoFraud — це рішення для запобігання шахрайству в електронній комерції та оформлення замовлення, яке захищає компанії від шахраїв, усуває втрати від повернення платежів ...
Digital River
digitalriver.com
Digital River — це базове рішення для глобального розширення, платежів, податків, шахрайства та дотримання вимог. Гнучкі API дозволяють легко інтегрувати нашу настроювану касу з будь-якою існуючою комерційною платформою. Усуньте ризики та складності за допомогою нашої бізнес-моделі продавця звукозап...
ClearSale
br.clear.sale
Рішення для кредитного скорингу, цифрової адаптації, аналізу загроз, перевірки CNPJ і цифрових платежів. Відкрийте для себе технологію ClearSale.
Socure
socure.com
Ідентичність починається тут. Точна перевірка та залучення нових клієнтів за допомогою Socure, провідного постачальника рішень для перевірки цифрової особи та шахрайства.
Chargebackhit
chargebackhit.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою нашої гнучкої платформи запобігання відкликанню платежів і досвіду. Зменште відкликані платежі вдвічі. Розвивайте свій бізнес за допомогою нашої гнучкої платформи запобігання відкликанню платежів і досвіду.