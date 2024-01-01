Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rio» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Rio дозволяє користувачам купувати та продавати криптовалюти та стейблкоїни за 5 хвилин або менше, використовуючи місцеві методи оплати в Латинської Америки. Ми створили прості платіжні API та iFrame, щоб компанії могли інтегрувати їх і створювати кращі та ефективніші продукти для користувачів LATAM (наприклад, транскордонні платежі, гаманці, грошові перекази тощо).

Вебсайт: riotransfer.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Rio». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.