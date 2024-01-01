Альтернативи - Rightlander
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
Search Monitor фіксує рекламну діяльність у платному пошуку, звичайному пошуку, соціальних мережах, мобільному пошуку та системах покупок у всьому світі для відповідності брендам і партнерам, а також конкурентної розвідки. Інтерактивні агенції, спеціалісти з пошукового маркетингу та афілійовані марк...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...
Adthena
adthena.com
Adthena — це відзначена нагородами платформа аналізу ринку для платної пошукової реклами. Наша унікальна технологія штучного інтелекту та моделі машинного навчання дають вам чітке уявлення про зміни на ринку та всі рухи ваших конкурентів у пошуковій системі. Це означає, що ви можете приймати обґрунт...
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
Простий і інтелектуальний сканер електронної комерції, ідеальний для збирання цін у реальному часі та результатів пошуку з веб-магазинів і ринків без навичок кодування. Використовуйте наш веб-додаток, щоб щоденно планувати дані про ціни та продавців. Використовуйте наш API, який надає вам доступ до ...
IP Moat
ipmoat.ai
Знайдіть і видаліть підроблені, правопорушні та скопійовані списки з онлайн-ринків Незалежно від того, чи стикаєтеся ви з конкурентами, які використовують назву вашого бренду для отримання несправедливої переваги; зловмисники, що продають контрафактну продукцію; або щось середнє. IP Moat – це недо...
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security захищає бренди, виявляючи та зупиняючи онлайн-атаки, пов’язані з імітацією бренду, перш ніж клієнти стануть жертвами. Наш запатентований механізм на основі штучного інтелекту швидше й точніше знаходить більше підроблених веб-сайтів, облікових записів у соціальних мережах і мобільних ...
VantageBP
vantagebp.com
У VantageBP ми допомагаємо найкращим світовим брендам зупиняти неавторизованих торгових посередників, усуваючи контрафактні продукти, виявляючи шахраїв-перепродавців і забезпечуючи онлайн-продажі на ринках електронної комерції за допомогою нашої власної правової технології.
Smart Protection
smartprotection.com
У Smart Protection ми захищаємо бренди від онлайн-підробок. Наша технологія виявляє та видаляє незаконні копії та неналежне використання брендів. Ми спеціалізуємося на двох сферах: Захист брендів, ми захищаємо продукти та бренди, що належать до всіх секторів, і всі види несанкціонованого використанн...
Retail Shake
retailshake.com
Найповніший інструмент конкурентної розвідки Все, що вам потрібно знати про ваших конкурентів. Ціни, геолокація акцій, сайти, візуальні зображення товарів, текстові описи та навіть відгуки клієнтів. Retail Shake — це єдине рішення, яке забезпечує одночасний порівняльний аналіз усієї інформації про к...
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality – це сервісна компанія, яка допомагає брендам відстежувати та запроваджувати політику мінімальної рекламованої ціни (MAP). Наш надійний процес і онлайн-інструменти відображають унікальний рівень досвіду нашої команди та розуміння ландшафту роздрібної торгівлі в Інтернеті.
FrigginYeah
frigginyeah.com
The FrigginYeah! Програмне забезпечення для моніторингу MAP перевіряє продукти вашого бренду на сотнях веб-сайтів електронної комерції, щоб виявити тих продавців, які можуть порушувати ваші угоди про мінімальну рекламовану ціну (MAP).
Mimecast
mimecast.com
Mimecast пишається тим, що захищає та підтримує понад 42 000 організацій у всьому світі, допомагаючи їм орієнтуватися в постійно зростаючому ландшафті загроз з 2003 року.
Profitero
profitero.com
Profitero — провідна глобальна компанія з прискорення торгівлі. Ми пропонуємо брендам гнучкий набір інтелектуальних рішень для прибуткового зростання онлайн. Наші інтегровані пропозиції бездоганно поєднують розуміння з діями в медіа, контенті та операціях. Наші рішення, яким довіряють понад 4000 бре...
Red Points
redpoints.com
Red Points — це найпоширеніше рішення для повернення цифрових доходів. Понад 1300 компаній покладаються на нашу платформу для боротьби з підробками, піратством і видаванням себе за іншу особу. Вони використовують Red Points, щоб повернути дохід, який їм по праву належить. Маючи понад 300 професіонал...
Netrivals
netrivals.com
Наявність повного та глобального бачення ринку є ключем до успіху. Netrivals знаходить продукти електронної комерції по всьому світу. Наші системи відстежують і щодня оновлюють ціни на понад 800 мільйонів товарів із +35 тисяч магазинів у +50 країнах, щоб надавати нашим клієнтам важливі дані про прод...
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor — це фірма із захисту брендів, яка захищає доходи вашого бренду від підроблених пропозицій, продажів на сірому ринку та несанкціонованого використання зображень, захищених авторським правом. Наш алгоритм на основі штучного інтелекту та команда людського інтелекту працюють разом, щоб шви...
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs Fortra — це компанія з аналізу кіберзагроз, яка надає цифровий захист від ризиків за допомогою спеціального аналізу загроз і повного пом’якшення. PhishLabs забезпечує імітацію бренду, захоплення облікових записів, витік даних і захист від загроз у соціальних мережах в одному повному рішенн...
BrandVerity
brandverity.com
Основи цифрового маркетингу не такі вже й складні. Споживачі хочуть взаємодіяти з брендами, яким можна довіряти. Бренди хочуть заслужити довіру споживачів. Але коли бренд поширюється на різні маркетингові канали, веб-сайти та сторінки, таку довіру може бути важко встановити. Ось тут і вступаємо ми. ...
ChannelSight
channelsight.com
Провідна платформа аналізу електронної комерції для кожного продукту, кожної подорожі, кожного KPI. ChannelSight співпрацює з найуспішнішими світовими брендами роздрібної торгівлі, що дозволяє їм максимізувати свої онлайн-продажі. Наші продукти, які ви можете об’єднувати або використовувати як самос...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo є постачальником рішень для аналітики електронної комерції для онлайн-магазинів і брендів. Вона спеціалізується на моніторингу та автоматизації цін для електронних магазинів і рішеннях DPSM (Distribution, Pricing, Shelving, Merchandising) для виробників. Dealavo співпрацює з компаніями на 32...
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ відстежує, що відбувається з вашим брендом в Інтернеті, і надає ефективну аналітичну інформацію про продажі, щоб захистити та розширити ваш бренд. TrackStreet є справжнім партнером бренду. Ми використовуємо глибоку галузеву експертизу та штучний інтелект, щоб допомогти автоматизувати за...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy — це програма роздрібного ціноутворення, яка використовується компаніями будь-якого розміру з різних галузей по всьому світу. Програмне забезпечення для роздрібних цін, засноване на штучному інтелекті та машинному навчанні, допомагає фахівцям електронної комерції відстежувати та аналізуват...
Prisync
prisync.com
Підприємства малого та середнього бізнесу, які входять до списку Fortune 500, покладаються на дані Prisync, щоб отримати детальний аналіз рівня C і реалізувати свою гру A, щоб збільшити зростання продажів і норми прибутку в середньому більш ніж на 20% менш ніж за тижневу вартість кави. Наша 5-зірков...
Skuuudle
skuuudle.com
Розчаровані неякісними даними про ціни? Не терпіть неоднорідних і застарілих даних конкурентів, загорнутих у блискучу панель приладів.