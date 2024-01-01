Ricerca PEC

RicercaPEC – це онлайн-сервіс, який дозволяє користувачам швидко та легко знаходити адреси сертифікованої електронної пошти (PEC) компаній і спеціалістів в Італії. Він позиціонується як перша технологічна платформа в Італії, присвячена пошуку PEC. Основні функції та можливості RicercaPEC включають: * Єдиний пошук PEC: користувачі можуть ввести номер платника ПДВ (P.IVA) компанії або спеціаліста, і платформа шукатиме та відображатиме відповідну адресу PEC. * Масовий пошук PEC: користувачі можуть завантажити файл CSV, що містить список номерів ПДВ, і платформа автоматично шукатиме та надаватиме адреси PEC для всіх перелічених організацій. * Історія пошуку: зареєстровані користувачі можуть отримувати доступ до своєї минулої історії пошуку PEC і експортувати її, що полегшує ведення записів і довідок. * Точність: RicercaPEC стверджує, що використовує офіційні державні джерела для надання точної та актуальної інформації про PEC компаніям і професіоналам в Італії. * Простота та ефективність: платформа має зручний інтерфейс і спрямована на економію часу, забезпечуючи швидкий пошук PEC, як для окремих, так і для кількох організацій. Деякі ключові переваги, виділені RicercaPEC, включають: * Економія часу: функція пошуку на платформі розроблена таким чином, щоб бути швидкою та ефективною, особливо для групового пошуку. * Всебічно: RicercaPEC стверджує, що обслуговувала понад 1000 клієнтів і шукала понад 5000 адрес PEC за останні 12 місяців. * Корисно для професіоналів: платформа орієнтована на бухгалтерів, юристів та інших професіоналів, які регулярно потребують доступу до інформації про ДВК. RicercaPEC, здається, є спеціалізованою платформою, зосередженою на забезпеченні спрощеного та зручного способу для користувачів швидко знаходити адреси PEC компаній і спеціалістів в Італії, використовуючи офіційні джерела даних і розширені можливості пошуку.

Вебсайт: ricercapec.com

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