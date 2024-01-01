Revoldiv

Revoldiv

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Вебсайт: revoldiv.com

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Revoldiv — це інструмент на основі штучного інтелекту, спеціально розроблений для перетворення аудіо- та відеофайлів у текст із вражаючою точністю. Цей інструмент надзвичайно корисний для створення транскрипцій різноманітних медіафайлів, таких як подкасти, інтерв’ю чи відеодзвінки. Медіаконтент тривалістю менше двох годин підтримується в широко використовуваних браузерах, таких як Chrome і Firefox. Завдяки своєму надійному штучному інтелекту Revoldiv виявляє мову, оплески та вітання в медіафайлах. Користувачі також можуть редагувати текст транскрипції для відповідного редагування аудіо, значно спрощуючи процес редагування. У Revoldiv є унікальна функція, яка полягає в тому, що він може одним клацанням миші видаляти слова-заповнювачі, як-от «мм», «подобається» та «ухх», що робить вміст чистішим і чіткішим. Крім того, зручні функції дозволяють користувачам експортувати свій вміст у кілька форматів, ділитися проектами або фрагментами за допомогою функції спільного доступу та створювати розділи для полегшення навігації вмістом. Додаткові можливості поширюються на функції коментування та обговорення, що дозволяє користувачам висловлювати свої думки та відповіді на платформі. Цей інструмент транскрипції та редагування також підтримує мультимедійні файли через розширення Chrome і полегшує створення аудіограм. Нові функції, такі як «флаг-пост» і «виявлення динаміків», додають додатковий рівень корисності та зручності для взаємодії з користувачем. Однак важливо зазначити, що функції редагування наразі підтримуються лише на немобільних пристроях.

Вебсайт: revoldiv.com

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