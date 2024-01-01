Подолання самотності та ізоляції для людей похилого віку. Боротьба з хронічною хворобою є ізольованим і самотнім процесом, який, зрештою, зменшує прихильність до лікування та негативно впливає на результати. Існує понад 100 смертельних хронічних захворювань, оскільки 1 з 2 американців зараз живе принаймні з 1 хронічним захворюванням. Система охорони здоров'я США має понад 1 трильйон доларів прямих витрат. Рівень прихильності до терапевтичних програм і ліків становить лише 50%, тому що пацієнти почуваються самотніми, ізольованими та позбавленими підтримки на своєму шляху хронічної хвороби. Reviving Mind — це мережевий постачальник послуг телемедицини, який покращує клінічні результати та дотримання програми для людей похилого віку та тих, хто отримує медичне обслуговування, які страждають від самотності та хронічних захворювань. Це робиться за допомогою нової запатентованої клінічної програми та технологічної платформи, яка об’єднує віртуальні, приватні, кураторські та професійно керовані групи, які об’єднують до 8 пацієнтів з індивідуальним і цілеспрямованим коучингом щодо способу життя, який є автоматизованим, але яким керує ліцензований постачальник.

Вебсайт: revivingmind.com

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