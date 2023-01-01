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Альтернативи - ReviewCaddy

Elicit

Elicit

elicit.org

Асистент ШІ. Elicit — це дослідницький асистент на базі GPT-3. Elicit допомагає вам класифікувати набори даних, досліджувати запитання та здійснювати пошук у публікаціях.

Hippoc

Hippoc

hippoc.ai

Маркетологи та дизайнери, ви втомилися від тривалого, дорогого та незалежного від прибутку процесу створення дизайну реклами? Програмне забезпечення Hippoc Neuro-AI за лічені секунди та з точністю передбачає, як оптимізувати ваші проекти, щоб максимізувати рейтинг кліків, коефіцієнт конверсії та ств...

CredSpark

CredSpark

credspark.com

CREDSPARK ТРАНСФОРМУЄ ВМІСТ НА ПЕРСОНАЛІЗОВАНИЙ ДОСВІД, ЯКИЙ ГЕНЕРУЄ УНІКАЛЬНІ ДАНІ, ПОГЛИБЛЮЄ ВЗАЄМИНИ ТА ЗБІЛЬШУЄ ДОХОДИ.

Appocalypsis

Appocalypsis

appocalypsis.com

Appocalypsis — це програма SaaS, яка допомагає маркетологам створювати та керувати віджетами, які допомагають конвертувати їхні веб-сайти.

Exatom

Exatom

exatom.io

Ми допоможемо вам підвищити ефективність існуючих онлайн-форм. Значно краще. Зазвичай двозначний відсоток відвідувачів, які починають взаємодіяти з вашою формою, не звертаються до конвертаторів. Чому вони залишають вашу веб-форму десь на півдорозі або після невдалого надсилання? Дізнайтеся, як можна...

emojicom

emojicom

emojicom.io

Збирайте відгуки в цікавий спосіб за допомогою емодзі 🗣 Легко інтегрується з WordPress, Shopify, Medium тощо. Спробуйте зараз, це безкоштовно 🎉

BIK

BIK

bik.ai

BIK (bik.ai) — це найінтелектуальніша маркетингова платформа для розмов, яка допомагає підприємствам електронної комерції збільшити множину рентабельності інвестицій. Ця платформа дозволяє бренду автоматизувати трансакції за допомогою чат-ботів, керувати багатозадачністю за допомогою CRM, створювати...

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