Альтернативи - Revelo
Fiverr
fiverr.com
Fiverr — це онлайн-ринок послуг фрілансерів. Компанія надає платформу для фрілансерів, щоб пропонувати послуги клієнтам у всьому світі.
Upwork
upwork.com
Upwork, раніше Elance-oDesk, — це американсько-американська платформа для фрілансерів, де підприємства та окремі особи об’єднуються для ведення бізнесу. У 2015 році злиття Elance і oDesk було перейменовано в Upwork, а повна назва компанії — Upwork Global Inc. Наразі Upwork базується в Санта-Кларі та...
Dribbble
dribbble.com
Dribbble – це місце, де дизайнери черпають натхнення, відгуки, спільноту та роботу, і це ваш найкращий ресурс для відкриття та спілкування з дизайнерами з усього світу.
Freelancer
freelancer.com
Знайдіть і найміть кращих фрілансерів, веб-розробників і дизайнерів недорого. Найбільший у світі ринок площею 50 м. Отримайте пропозиції за лічені секунди. Опублікуйте свою роботу онлайн зараз.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
Виконуйте будь-яку роботу на PeoplePerHour. Опублікуйте вакансію безкоштовно, щоб знайти професійних фрілансерів і знайти роботу фрілансера за лічені хвилини! PeoplePerHour — це ринок, що об’єднує малі підприємства, стартапи, підприємців, корпорації, підприємства, МСП і фрілансерів у всьому світі в ...
Malt
malt.com
Malt – це інноваційний ринок для фрілансерів у Європі. Солод сільський. Ми повністю доступні в: - BE: www.malt.be Бельгія (Нідерланди) - BE: fr.malt.be Belgique (français) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de Німеччина (англійська) - ES: www.malt.es España (español) - FR: www.m...
Airtasker
airtasker.com
Airtasker (ASX: ART) — це провідний австралійський онлайн-ринок місцевих послуг, що об’єднує людей і компанії, яким потрібна робота, з людьми, які хочуть працювати. Зі своєю місією розширити можливості людей для повної реалізації своїх навичок, Airtasker прагне позитивно вплинути на майбутнє роботи,...
Bark.com
bark.com
Bark.com переглядає місцеві підприємства та допомагає вам знайти найкращих професіоналів для швидкого виконання вашої роботи.
Toptal
toptal.com
Toptal — це платформа, призначена для зв’язку компаній із розробниками вищого рівня без коду та з низьким кодом у їхній професійній мережі. Підключення можна здійснити лише за 48 годин, що дає змогу перевірити та випустити мінімально життєздатний продукт (MVP) протягом кількох тижнів. Розробники пр...
WorkGenius
workgenius.com
Швидко та ефективно знайдіть і найміть виняткових талантів. WorkGenius пропонує новаторське комплексне рішення для найму та управління фрілансерами на ринку. Ми пропонуємо інноваційний технологічний підхід до кадрового забезпечення для швидшого доступу до перевірених талантів за найкращими в галузі...
Andela
andela.com
Наша спільнота талантів включає понад 77 тисяч програмного забезпечення та понад 100 навичок у понад 60 країнах. Ми шукаємо, оцінюємо, підбираємо та наймаємо для вас інженерів.
Arc
arc.dev
Arc — це віддалена кар’єрна платформа, яка допомагає розробникам будувати дивовижні кар’єри з будь-якого місця. Знайдіть тисячі найпопулярніших дистанційних вакансій розробників в Інтернеті в одному місці!
Alura Market
alura.io
Ринок позаштатних послуг №1 для продавців Etsy. Ми зв’язуємо компанії Etsy з перевіреними фрілансерами, які пропонують послуги, які допомагають продавцям Etsy стати успішними.
talent.io
talent.io
talent.io — це найпростіший спосіб для талантів у техніці знайти роботу до душі, а для компаній — створити чудові команди техніків. Наша вибіркова платформа об’єднує 100 000 кваліфікованих технічних спеціалістів і 7 000 компаній у Європі. Ми підтримуємо як постійні, так і позаштатні роботи, на місці...
notch
order.notchordering.com
notch спрощує оптове замовлення їжі та напоїв для ресторанів і постачальників будь-якого розміру. Робіть усі свої замовлення, спілкуйтеся та оплачуйте в одному місці.
Turing
turing.com
Turing створює та розгортає генеративні продукти та рішення ШІ для організацій, які керують складними даними. Нам довіряють глобальні комерційні підприємства, ми вирішуємо їхні бізнес-завдання людського інтелекту та підвищуємо продуктивність.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кв...
Codementor
codementor.io
Удосконалюйте свої навички програмування, працюючи над реальними проектами. Приєднуйтеся до нашої безкоштовної спільноти, щоб обговорювати проекти, переглядати код і вчитися у колег і наставників.
Comeup
comeup.com
100% онлайн-платформа надання послуг, створена в 2013 році. Перегляньте сайт, виберіть послугу, яка вам підходить, і оформіть замовлення в кілька кліків.
Codeable
codeable.io
Codeable — єдина платформа для фрілансерів WordPress. Ми підбираємо клієнтів до найкращих експертів WordPress. Ми допомагаємо клієнтам вирішити будь-яку проблему WordPress.
WriterAccess
writeraccess.com
Найміть найкращих фрілансерів і спростіть свій робочий процес. Наша платформа для створення контенту надає вам талант, інструменти та навчання, необхідні для масштабування контент-маркетингу, розвитку вашого бізнесу чи агентства та опанування контент-маркетингу, щоб виграти в Інтернеті.
Proxify
proxify.io
Місія Proxify полягає в тому, щоб надати найкращим розробникам у всьому світі можливості, на які вони заслуговують. З моменту запуску розробники Proxify успішно працювали з понад 1200 щасливими клієнтами, створюючи їхні продукти та функції для розвитку. Понад 3500 талановитих розробників довіряють P...
Fastwork
fastwork.id
Залучайте професійних фрілансерів, які допоможуть у вашій роботі чи бізнесі, або шукайте роботу онлайн на індонезійських сайтах фрілансерів!
Anytask
anytask.com
AnyTask.com — це глобальний ринок фрілансерів, який використовує платіжну технологію на основі блокчейну від Electroneum Ltd., щоб позбавити фрілансерів потреби мати банківський рахунок, а також обіцяє нульову комісію Продавцю, заощаджуючи до 20% на комісії порівняно з іншими фрілансерами. ринки. І ...
Contently
contently.com
Вміст допомагає брендам розповідати чудові історії. Наша потужна платформа корпоративного контент-маркетингу, стратегічні послуги на основі даних і мережа фрілансерів світового рівня дають провідним світовим брендам усе необхідне для створення вмісту, який захоплює їхню аудиторію та приносить резуль...
Crowdspring
crowdspring.com
Найнадійніший у світі ринок графічного дизайну, включно з дизайном логотипів, дизайном веб-сайтів, дизайном продуктів і назвою вашого бізнесу. 100% гарантія повернення грошей!
Worksible
worksible.com
Стартап, який хоче змінити традиційний спосіб роботи та навчання. Доступ до всіх необхідних інструментів для особистого та професійного розвитку. Зареєструйтеся в Worksible і завантажте свої послуги як фрілансер, щоб клієнти або компанії могли знайти вас і найняти. Ви також можете налагоджувати зв’я...
Flexiple
flexiple.com
Flexiple — це мережа 1% найкращих позаштатних розробників і дизайнерів із погодинними ставками від 30 до 100 доларів США
Contra
contra.com
Contra — це мережева платформа, яка дає користувачам свободу та можливість працювати незалежно. Він надає людям гнучкі можливості роботи через ексклюзивну спільноту та мережу рекомендацій, демонструючи робочі портфоліо, які дозволяють фрілансерам та іншим незалежним професіоналам заробляти на життя ...
Contentoo
contentoo.com
Створюйте висококласний контент разом із 10% найкращих позаштатних творців контенту в поєднанні з неперевершеною технологією та операційною підтримкою світового рівня. Contentoo розпочався у 2017 році як платформа, яка об’єднує 10% найкращих творців контенту з маркетинговими відділами (міжнародних) ...