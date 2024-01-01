Альтернативи - Reve Chat
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc. — це американська компанія, що займається обслуговуванням клієнтів, зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Він котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі під символом ZEN і є складовою індексу Russell 2000. Zendesk, заснована в 2007 році в Копенгагені, Данія, має 2000 спів...
Intercom
intercom.com
Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...
Freshdesk
freshdesk.com
Онлайн-хмарне програмне забезпечення для обслуговування клієнтів, яке надає підтримку служби підтримки з усіма інтелектуальними засобами автоматизації, щоб швидше виконувати завдання. Підпишіться на безкоштовну пробну версію вже сьогодні!
Zoho Desk
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Tidio
tidio.com
Миттєво зв’яжіться з відвідувачами свого веб-сайту та перетворите їх на платних клієнтів. Використовуйте комунікаційні та маркетингові рішення Tidio для розвитку свого бізнесу.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...
JustCall
justcall.io
JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — це рішення для підтримки клієнтів із відкритим вихідним кодом, яке допомагає компаніям залучати своїх клієнтів на їхній веб-сайт, сторінку Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, електронну пошту тощо. Це альтернатива з відкритим кодом Intercom, Drift, Freshchat тощо. Підключіть свого клієнта к...
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage: програмне забезпечення професійної автоматизації обслуговування (PSA) для ведення вашого бізнесу MSP. Оптимізуйте свою діяльність за допомогою перевіреного рішення PSA.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — глобальна дистанційна компанія, яка надає програмне забезпечення служби підтримки та має штаб-квартиру в Бостоні, штат Массачусетс. Компанія надає платформу підтримки клієнтів на основі електронної пошти, інструмент бази знань і вбудований пошуковий/контактний віджет для спеціалістів із...
Gorgias
gorgias.com
Служба підтримки, розроблена для магазинів електронної комерції. Забезпечте багатоканальне обслуговування клієнтів з однієї програми. Підвищення продуктивності завдяки автоматичним відповідям на типові запити.
LiveChat
livechat.com
LiveChat – онлайн-чат і програмне забезпечення служби підтримки для веб-сайтів. Використовуйте LiveChat для швидкого обслуговування клієнтів. Зареєструйтеся та спробуйте LiveChat безкоштовно протягом 14 днів!
Atera
atera.com
Програмне забезпечення Atera RMM (Remote Monitoring Management), призначене для людей. Це комплексне рішення RMM із PSA та віддаленим доступом. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні
Teamwork
teamwork.com
Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.
Front
front.com
Front — це платформа для спілкування з клієнтами, яка плавно об’єднує електронні листи, програми та команду в єдине подання. Припиніть бути зайнятим. Почніть впливати.
Zammad
zammad.com
Почніть за лічені хвилини, будьте переможцем протягом багатьох років Відкрийте для себе систему продажу квитків Zammad Це один із тих днів? Усюди листочки, а телефон не перестає дзвонити? Zammad — це програма служби підтримки майбутнього, яка допоможе знайти структуру в хаосі. Підключіть усі канал...
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise дає змогу постачальникам технологічних послуг швидше досягати своїх цілей за допомогою відзначеної нагородами технології MSP і програмного забезпечення для управління ІТ.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise — це проста у користуванні спільна папка «Вхідні» та програмне забезпечення для спільної електронної пошти для команд, щоб керувати обліковими записами командної електронної пошти, наприклад help@, sales@ тощо. Отримайте спільну папку «Вхідні» для своєї команди зараз!
Crisp
crisp.chat
Відкрийте для себе нашу платформу обміну повідомленнями для стартапів і малого та середнього бізнесу. Єдина зупинка для продажів, маркетингу та підтримки в одному програмному забезпеченні: Crisp. 14 днів безкоштовної пробної версії. Кредитна картка не потрібна. Спробуємо зараз ! Ми надаємо базу знан...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow дозволяє працівникам працювати так, як вони хочуть, а не так, як їм наказує програмне забезпечення. І клієнти можуть отримати те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.
Appy Pie
appypie.com
Немає платформи для розробки коду.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів
Groove
groovehq.com
Дізнайтеся, чому понад 8000 клієнтів використовують Groove, щоб підвищити рівень задоволеності клієнтів і побудувати значущі стосунки з клієнтами
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. — це приватна комп’ютерна технологічна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія.
Agile CRM
agilecrm.com
Програмне забезпечення Agile CRM – це найкраще, просте, потужне, але доступне за ціною засіб керування взаємодією з клієнтами (CRM) із автоматизацією продажів і маркетингу для малого бізнесу.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger CRM — це онлайн-програмне забезпечення, яке допомагає більш ніж 300 000 компаніям збільшити продажі, підвищити рентабельність маркетингових інвестицій і забезпечити чудове обслуговування клієнтів. Спробуйте безкоштовно протягом 15 днів!
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport — це нагороджена компанія, яка займається післяпродажним програмним забезпеченням для підтримки клієнтів і створена спеціально для унікальних потреб компаній, які працюють на технологіях B2B у сфері комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, послуг інформаційних технологій і тел...
Trengo
trengo.com
Порадуйте своїх клієнтів на їхніх улюблених каналах. Відкрийте для себе Trengo, багатоканальну комунікаційну платформу, яка об’єднує всі канали обміну повідомленнями в єдине подання. Спростіть спілкування з клієнтами.
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks — це професійна мережа для індустрії інформаційних технологій (ІТ), штаб-квартира якої розташована в Остіні, штат Техас. Компанію було засновано в січні 2006 року Скоттом Абелем, Джеєм Халбергом, Грегом Каттаваром і Френсісом Салліваном для створення програмного забезпечення для керування...