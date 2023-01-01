Альтернативи - Rev.io
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Найкращий інструмент керування клієнтами для фрілансерів і малого бізнесу. Розумніше виставлення рахунків, пропозиції, відстеження часу, платежі та контракти Раніше AND.CO.
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
Dropbox DocSend
docsend.com
Спробуйте нашу безпечну платформу обміну документами безкоштовно. Миттєво дізнайтеся, коли відкриваються документи та які сторінки читаються.
Accelo
accelo.com
Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.
Better Proposals
betterproposals.io
Надсилайте професійні бізнес-пропозиції вдвічі швидше за допомогою Better Proposals. Укладайте більше угод із глибокою аналітикою та цифровими підписами.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO надає програмне забезпечення RFP, яке допомагає покращити процес пропозиції щодо продажу. Заплануйте демонстрацію, щоб негайно скоротити час відповіді на запит пропозиції.
Canopy
canopytax.com
Canopy — це хмарне програмне забезпечення для керування бухгалтерською практикою, яке включає CRM, керування документами, програму клієнтського порталу, робочий процес, платежі, час і виставлення рахунків.
Qwilr
qwilr.com
Укладайте кожну угоду. Виграйте більше завдяки веб-пропозиціям, які виділяються та забезпечують покупцям світового рівня.
Quotient
quotientapp.com
Тисячі компаній вибирають Quotient, щоб надати своїм клієнтам 5-зіркові пропозиції. Quotient організує ваш процес продажів і допоможе вам виглядати добре.
Nusii
nusii.com
Припиніть боротьбу з Word, InDesign і PDF-файлами. Nusii дозволяє щоразу створювати гарні пропозиції за менший час.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — це провідне на ринку інтелектуальне рішення для переоцінки для продавців Amazon і eBay, яке дозволяє збільшити продажі та прибутки.
Paddle
paddle.com
Допомога B2B і B2C SaaS збільшити глобальні конверсії, зменшити відтік, підтримувати відповідність вимогам і швидко розширюватися.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
Loopio
loopio.com
Змініть процес відповіді на ваші пропозиції — і дайте волю своєму зростанню. Дізнайтеся, чому понад 800 компаній використовують Loopio для відповідей на запити пропозицій, DDQ та анкети безпеки.
Quoter
quoter.com
Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Quoter — це платформа обміну котируваннями, яка усуває суперечності між покупцем і продавцем професійних послуг. Оновіть процес продажів сьогодні.
Ansarada
ansarada.com
Завжди досягайте найкращого результату за допомогою передових рішень Ansarada Virtual Data Room. Залиште застарілі кімнати даних і приєднайтеся до провідних світових торговців зараз.
Momenteo
momenteo.com
Зручне бухгалтерське рішення, призначене для фрілансерів, щоб відстежувати вашу роботу, витрати, подорожі тощо.
DigiFabster
digifabster.com
Як програмне забезпечення для оцінки вартості може підвищити продажі вашого цеху з ЧПК? Надання миттєвих онлайн-котирувань ЧПК допомагає механічним цехам пристосуватися до мінливих потреб своїх клієнтів. Використовуйте для внутрішнього використання, щоб скоротити час відповіді на RFQ до хвилин, або ...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
Upwex
upwex.io
Розширення для веб-переглядача, яке використовує ШІ для покращення результатів для фрілансерів і компаній на Upwork. Інструменти AI для Upwork: рейтинг вакансій, створення пропозицій і синхронізація CRM.
Pricer24
pricer24.com
Комплексне рішення для дистриб’юторів, продавців і виробників: контролінг MSRP, аналіз ринку та трендів, ринкові звіти, аналітика продукту, динамічне ціноутворення.
Jiga
jiga.io
Синхронізуйте своїх постачальників із комунікаційним стеком вашої організації. Автоматизуйте запити пропозицій, замовлення на замовлення та відстеження статусу замовлень.
Orgzit
orgzit.com
Потужність Enterprise CRM із гнучкістю Excel. Універсальна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Оптимізуйте продажі, пропозиції, послуги та фінанси, перейшовши від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.
Bidsketch
bidsketch.com
Програмне забезпечення для пропозицій Bidsketch дозволяє створювати, електронно підписувати та відстежувати професійні пропозиції клієнтів за 50% менше часу.
Zoura
zuora.com
Zuora є лідером у сфері управління підписками. Створюйте та розвивайте свій успішний бізнес із передплати за допомогою набору передових інструментів виставлення рахунків від Zuora.
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink is a dynamic, cloud-based proposal management tool that combines six core business applications into a single software to help small to corporate proposal teams automate the proposal process. Zbizlink is all-inclusive. More than just a proposal management tool, it’s engineered to ease gover...
Scaido.io
scaido.io
A service for automating business sales processes, which speeds up and simplifies the preparation of quotes, estimates and commercial proposals, in conjunction with your CRM system, like Pipedrive or HubSpot
Propoze
propoze.app
Propoze is an easy-to-use proposal management software that allows users to quickly create and share sales proposals. It stands out among its competitors due to its simplicity and ease of use. Its drag-and-drop proposal builder helps users create proposals in just minutes - and every proposal looks ...
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (formerly Diligend) is an award-winning software provider that helps institutional investors, investment consultants and investment managers meet the rigorous demands for data collection, analysis, exchange, reporting and compliance at every stage of the investment lifecycle. Dasseti Collect...
Proposeful
proposeful.com
Proposeful is the perfect solution to send proposals and contracts, track when clients open them and close sales faster with electronic signature.
Pitch Power
pitchpower.ai
Generate business services proposals and discover leads for your independent, agency or enterprise using Pitch Power’s fine tuned AI software. Save time. Increase volume. Convert more. Win back your time.
Estii
estii.com
Estimation software for solution providers. Estii helps service businesses estimate, price and win more profitable business. Sales, solutions and delivery teams can collaborate on estimates in real-time, iterating on scope and schedule and exporting high quality commercial proposals in an instant.
Bidhive
bidhive.com
Plan, manage and track your company’s bid management activity all in one place. Bidhive has been developed specifically to help organisations unify their sales, pre-contracts and bid teams to make the time-sensitive bid process faster and more efficient. We go a step further and provide executives w...
Apropo
apropo.io
Apropo is a proposal automation tool specifically for software development companies and specialists. Make your project estimates more accurate, win more deals and never miss the budget again thanks to real-time estimate vs. reality reporting.
EZsign
ezsign.ca
Try eZsign FOR FREE. Flexible pricing plans. Top-tier security. Designed for Canadian businesses.
uman.ai
uman.ai
By utilizing uman's AI assistant, companies can streamline key business functions such as proposal creation, client support and employee onboarding. It breaks down data barriers silos and boosts accessibility and reusability of information within the company. The result is less stress for sales, pre...
Tango
tangoagreements.com
Client engagement software for creative agencies. Streamline proposal approval, automate invoicing and payment, and simplify purchasing of add-on services.
DeepStream
deep.stream
With DeepStream you can finally save your procurement team from wasting their time running source to contract processes using manual tools, and get them back to strategic work that will add business value. As a best-of-breed e-sourcing platform, we are poised to help teams move from business require...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner is a SaaS tool to automate how you manage CV Resumes and Case Studies for bids and proposals. With CV Partner, you can tailor your company's CV Resumes and past projects/cases for tenders, bids or RFPs. Also, the tool allow for effortless tailoring and exporting of CVs and Case Studies to...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals is online proposal management tool that allows sales team to craft stunning proposals with interactive quotes and eSignature to impress prospects. Use proposal insights to close more deals.
RFP360
rfp360.com
RFP360 empowers sourcing and procurement teams to centralize their RFx issuing process — collecting insights, evaluating proposals and working with colleagues and vendors in a single, digital workspace. In addition to making smarter buying choices, customers improve efficiency, mitigate risk and inc...
Ombud
ombud.com
Built on a foundation of expertise in sales engineering & response management, Ombud serves enterprise-level RevOps teams. Our platform combines content collaboration, project management, & machine learning to streamline the creation of client-facing Sales & Business Development documentation. We mo...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs is a Seattle, WA based AI-powered proposal management software provider that automates the creation of critical RFP responses and proposals that stand out and win deals. The company supports enterprise proposal and sales teams from companies like WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Le...
Stigg
stigg.io
Stigg — це проста у впровадженні платформа для управління цінами та упаковкою, яка адаптується. Ми виключаємо зайву складність і зайві деталі, тому ви можете реалізувати будь-який тарифний план буквально за пару хвилин. Ми подбали про всі правильні абстракції та інтеграції, тому вам не потрібно витр...
Spresso
spresso.com
Модульні SaaS-рішення Spresso, створені роздрібними торговцями у відповідь на реальні проблеми, пов’язані з ціноутворенням, конфіденційністю даних, LTV і відтоком клієнтів. Статистика Spresso відкриває прибуток від ваших даних завдяки використанню машинного навчання, розширеної аналітики та ШІ
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov є глобальним постачальником рішень для управління цінами та оптимізації нового покоління, які допомагають компаніям розвивати цифрову комерцію, адаптуватися до ринкової динаміки та розширювати можливості команд продажів. Завдяки потужній системі аналізу даних, наскрізній автоматизації та і...
ParityDeals
paritydeals.com
Оптимізуйте ціноутворення та рекламні акції за допомогою ParityDeals API Наш API пропонує доступ у режимі реального часу до нашої повної бази даних про ціни залежно від місця розташування, фестивалі тощо, що полегшує вам покращення функціональності вашого продукту та пропонує користувачам бездоганн...
Competitoor
competitoor.com
Competitoor – це служба цінової інформації. Ми відстежуємо ціни ваших конкурентів і допомагаємо вам визначити вашу цінову стратегію.
Boardfy
boardfy.com
Найшвидша у світі платформа для відстеження цін і динамічного ціноутворення Boardfy дозволяє відстежувати ваших конкурентів або дистриб’юторів, автоматично змінювати ціни, оптимізувати ваші кампанії Google Shopping і багато іншого!
ProductEngine
productengine.app
Поділіться своїм прайс-листом у режимі реального часу з усіма зацікавленими сторонами. Використовуйте ProductEngine, щоб консолідувати свої ціни та розпочати шлях до автоматизації бізнесу!
Minderest
minderest.com
Minderest, європейський лідер у розвідці цін і каталогів, 400+ клієнтів у 40+ країнах. Заснована в 2012 році Minderest була однією з перших компаній Price Intelligence на ринку. Minderest працює з роздрібними продавцями, яким потрібні ціни конкурентів, і з виробниками, які бажають перевірити, чи дот...
Minoa
minoa.io
Minoa – це платформа створення цінностей у Сан-Франциско, яка допомагає командам продажів будувати бізнес-кейси, які сприяють вищій ефективності продажів і більшим угодам. У часи, коли відділи закупівель і фінансів ретельно перевіряють більше угод, забезпечення рентабельності інвестицій і надійне ді...
ProPricer
propricer.com
ProPricer — це програмне забезпечення для ціноутворення пропозицій, створене для створення рішень для досягнення максимальної ефективності та точності при розробці, поданні, оцінці, обговоренні та аудиті ціноутворення пропозицій. ProPricer дає державним підрядникам змогу швидко та легко створювати і...
Togai
togai.com
Запустіть моделі ціноутворення на основі використання за допомогою надійної платформи обліку та виставлення рахунків Togai. Платіжна інфраструктура на основі використання, створена для обробки будь-якого масштабу.
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC була піонером на конкурентному ринку даних, забезпечуючи вилучення та аналіз веб-даних для клієнтів у багатьох галузях туризму та роздрібної торгівлі. QL2 забезпечує справжню конкурентну перевагу завдяки збору даних на вимогу, моніторингу цін, оптимізації асортименту, підбору проду...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge — це програмне забезпечення для оптимізації та керування цінами, яке використовується для розширеного встановлення цін у різних галузях промисловості. Інструмент допоможе вам знайти можливості покращення ціни, виміряти ефективність ціни та надає чіткий огляд впливу ціноутворення з часом за...