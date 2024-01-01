Retomagic

Retomagic

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Вебсайт: retomagic.com

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Retomagic — це програма на основі ШІ, яка дозволяє користувачам створювати оригінальні твори мистецтва та покращувати якість фотографій. Додаток використовує передову технологію, щоб перетворити текстові описи на візуально приголомшливі зображення. Він також надає користувачам низку творчих стилів і опцій, від фотореалізму до плівки Kodak. Крім того, Retomagic може оживити старі, розмиті фотографії в чіткі та чіткі HD-зображення лише одним дотиком. Він навіть оснащений системою реконструкції обличчя, яка може покращити якість облич. Крім того, користувачі можуть ділитися своїми творіннями в соціальних мережах, таких як Instagram і TikTok. Наразі Retomagic можна використовувати безкоштовно, однак у майбутньому можуть з’явитися варіанти підписки.

Вебсайт: retomagic.com

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