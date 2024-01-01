Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «retailMetrix» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

RetailMetrix — це повна платформа аналітики даних для роздрібних торговців, яка має надавати можливість роздрібним торговцям отримувати цінність своїх даних. Ми обробляємо та зберігаємо дані про продажі, робочу силу та клієнтів, використовуючи сучасні технології сховищ даних. Наші інформаційні панелі та звіти дозволяють роздрібним торговцям легко знаходити важливі для них дані, заощаджуючи час і дозволяючи приймати кращі рішення на основі даних.

Вебсайт: retailmetrix.io

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