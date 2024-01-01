retailMetrix

retailMetrix

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Вебсайт: retailmetrix.io

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RetailMetrix — це повна платформа аналітики даних для роздрібних торговців, яка має надавати можливість роздрібним торговцям отримувати цінність своїх даних. Ми обробляємо та зберігаємо дані про продажі, робочу силу та клієнтів, використовуючи сучасні технології сховищ даних. Наші інформаційні панелі та звіти дозволяють роздрібним торговцям легко знаходити важливі для них дані, заощаджуючи час і дозволяючи приймати кращі рішення на основі даних.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для аналітики роздрібної торгівлі
Роздрібне програмне забезпечення Intelligence

Вебсайт: retailmetrix.io

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