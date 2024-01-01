Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Retail Report» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Retail Report is a feature-rich shopping centre management and retail analytics software solution that’s revolutionising the way you manage your assets. Our innovative features are designed to address the unique challenges of the retail industry, ensuring profitable growth in today’s competitive environment. Drive your shopping centre’s performance, enhance operational efficiency, and improve tenant satisfaction with one powerful solution.

Вебсайт: retailreport.com

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