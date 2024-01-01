Альтернативи - Respresso
Crowdin
crowdin.com
Платформа керування локалізацією Crowdin — це технологічне рішення для вашої команди. Перекладайте й оновлюйте вміст для свого багатомовного продукту за допомогою нашого хмарного програмного забезпечення.
DevTranslate
devtranslate.app
Онлайн програма-перекладач json для розробників. Використовуйте автоматичний багатомовний переклад для всіх своїх файлів json, xml, arb і strings замість того, щоб витрачати час на копіювання та вставлення всього тексту в онлайн-перекладачі.
Smartcat
smartcat.com
Універсальна платформа, що об’єднує компанії та перекладачів у спрощену систему доставки вмісту
XTM Cloud
xtm.cloud
Локалізація та розгортання матеріалу в кількох регіонах є складною справою. Вам потрібне рішення для перекладу, яке є простим, масштабованим і надійним. Система керування перекладами (TMS) XTM допоможе швидше та економічніше надати ваш вміст, локалізований кількома мовами.
POEditor
poeditor.com
POEditor — це онлайн-сервіс локалізації, який ідеально підходить для керування спільними або краудсорсинговими проектами перекладу. Перекладайте веб-сайти, програми, ігри тощо! Безкоштовна пробна версія, кредитна картка не потрібна.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel пропонує послуги багатомовного перекладу понад 30 мовами, щоб покращити обслуговування клієнтів. Дізнайтеся більше про наші рішення для роботи з мовою!
Transifex
transifex.com
Інтеграція з Transifex, щоб керувати створенням багатомовних веб-сайтів і вмісту програм. Замовляйте переклади, переглядайте хід перекладу та інструменти, як-от TM.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Найпростіша, найшвидша та найнадійніша платформа локалізації. Використовуйте потужність масштабованої платформи локалізації програмного забезпечення, щоб надійно виходити на нові ринки з усім зростанням і без клопоту.
Lokalise
lokalise.com
Платформа локалізації, створена для зростання. Охопіть абсолютно нову аудиторію користувачів додатків, онлайн-покупців, веб-браузерів і гравців ігор, надаючи місцеві враження їхньою мовою, незалежно від того, де вони знаходяться.
Locize
locize.com
Подолання розриву між перекладом і розробкою за допомогою locize, сучасної та доступної платформи для керування локалізацією. Це робить ваш веб-сайт, програму, гру або будь-який інший ваш проект глобальним, яскравим і привабливішим, особливо якщо розкрити можливості постійної локалізації.
Localazy
localazy.com
Локалізуйте цифрові продукти під час сну. За мовним бар’єром в Інтернеті перебувають понад 4 мільярди людей. Розмовляйте мовою кожного сьогодні та насолоджуйтеся повним і простим контролем над локалізацією та керуванням перекладом.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate пропонує керування перекладами, доступ до перекладачів або копірайтерів і генеративний штучний інтелект – усе в одному централізованому програмному забезпеченні. Ефективно керуйте своїми перекладами та автоматизуйте їх. Знайдіть широкий вибір плагінів без коду, які інтегруються безпосе...
Lingpad
lingpad.com
Lingpad — це потужна TMS, яка спрощує складне глобальне зростання. У Lingpad ми зосереджені на тому, щоб зробити багатомовне обслуговування клієнтів легким, доступним, безпроблемним і безпроблемним. Додайте цінність клієнтському досвіду, розвивайте свій бренд у глобальних регіонах, не інвестуючи в д...
Translized
translized.com
Translized – це платформа для керування перекладами, яка допомагає компаніям, що займаються програмним забезпеченням, вийти на міжнародний рівень. Завдяки найпростішому інтерфейсу користувача/UX на ринку та потужним функціям автоматизації можна легко керувати, організовувати та автоматизувати локалі...
Tolgee
tolgee.io
Зручна для розробників і перекладачів веб-платформа локалізації з відкритим кодом, яка дозволяє користувачам перекладати безпосередньо в програмі, яку вони розробляють. За допомогою Tolgee SDK ви можете просто перекладати свої тексти, натиснувши ALT + натиснувши їх безпосередньо в програмі, яку ви р...
LocaleData
localedata.com
LocaleData — це платформа керування перекладами для локалізації програм Ruby on Rails.
Texterify
texterify.com
Texterify — це платформа керування локалізацією, яка має на меті максимально спростити локалізацію програмного забезпечення. Дуже чистий, швидкий і зручний інтерфейс робить його надзвичайно простим у використанні, забезпечуючи повну гнучкість і потужні інструменти для ідеальної інтеграції у ваш робо...
Translation.io
translation.io
Translation.io дозволяє локалізувати програми Ruby on Rails за допомогою YAML або GetText.
Lingohub
lingohub.com
Залишайтеся під контролем локалізації проекту – керуйте, координуйте та запускайте міжнародні продукти швидше. Lingohub — це комплексне рішення для локалізації, де ви можете зосередитися на технічних цілях, уникнути ручної роботи, тестувати дизайн різними мовами та спростити процес локалізації. Інте...
Localize
localizejs.com
Localize — це рішення для програмних платформ без використання коду, яке дає змогу легко перекладати веб-програму, інтерфейс користувача, веб-сайт, довідкові документи, електронні листи тощо.